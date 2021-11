Rinforzare la rosa a disposizione del tecnico Simone Inzaghi già a gennaio. È questo l'obiettivo dell'Inter che lavora sul fronte acquisti per puntellare l'organico, per rimanere competitivi in Italia e ritagliarsi un ruolo importante in Europa ed in particolare in Champions League.

I nerazzurri stanno valutando diversi profili soprattutto sul mercato internazionale e tra questi ci sarebbe il nome di Philippe Coutinho, trequartista brasiliano del Barcellona che è ormai fuori dal progetto dei blaugrana e che potrebbe ritornare a Milano.

Molto dipenderà dalla situazione legata ad Alexis Sanchez ma soprattutto dalla riduzione dell'ingaggio del calciatore che percepisce 12 milioni all'anno.

La valutazione dell'ex Liverpool si aggira sui 15 milioni di euro, ma la dirigenza nerazzurra capitanata da Marotta potrebbe puntare ad un prestito secco, visto il momento di forma del calciatore, che ha collezionato pochissime presenze in Spagna.

L'Inter deve però guardarsi dall'interesse anche del Milan, che è a caccia di un'alternativa importante a Brahim Diaz nel ruolo di trequartista, pedina fondamentale nello scacchiere tattico del tecnico rossonero Stefano Pioli.

Inter, questione rinnovi: da Brozovic a Dimarco

Intanto, la dirigenza nerazzurra sta lavorando anche sul fronte rinnovi per blindare i calciatori più importanti della rosa e continuare il progetto iniziato con Antonio Conte, e che sta proseguendo con Simone Inzaghi.

Dopo i rinnovi di Lautaro Martinez e Barella, la società interista sta lavorando al rinnovo di Marcelo Brozovic, centrocampista croato e leader della mediana di Inzaghi. Secondo le ultime indiscrezioni, il numero 77 vorrebbe un ingaggio da 6 milioni all'anno e per questo potrebbero esserci degli intoppi. Inoltre, da segnalare ci sarebbe anche l'interesse anche di alcuni top club della Premier League, in particolare del Manchester United e soprattutto del Tottenham del neo tecnico degli Spurs Antonio Conte, a caccia di colpi di alto livello per provare la risalita in campionato dopo un avvio non molto esaltante.

Oltre al rinnovo di Brozovic, l'Inter sta lavorando anche a quello di Federico Dimarco, che a suon di ottime prestazioni ha conquistato la piazza ma soprattutto mister Inzaghi che lo ritiene un elemento importante della rosa nerazzurra. All'esterno ex Verona sarebbe stato proposto il rinnovo contrattuale, con un adeguamento del compenso che al momento si aggira attorno ai 600 mila euro, segno che la società interista ha tutta l'intenzione di blindare il prodotto del vivaio.