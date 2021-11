La Serie A si ferma per far spazio alle Nazionali, mentre in casa Milan si pensa al capitolo del rinnovo dei contratti dei giocatori in scadenza.

Dal ritiro della sua Nazionale, quella svedese, Zlatan Ibrahimovic si esprime su quello che sarà il suo futuro da calciatore dicendo: "Voglio continuare a giocare il più possibile, non voglio avere rimpianti". Nonostante la sua carta d'identità segni 40 anni, insomma, Ibra non vuole sentir parlare di ritiro dal calcio giocato.

Attualmente Ibrahimovic si trova in Svezia con la sua nazionale che dovrà giocare le prossime due partite importantissime per la qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022 contro la Georgia e la Spagna. L'obiettivo dell'attaccante quarantenne svedese è proprio la qualificazione alla manifestazione iridata che si terrà il prossimo anno.

Al tempo stesso però Ibrahimovic pensa anche al Milan, in quanto vuole riuscire a portare in casa rossonera lo scudetto e magari, una volta conquistato il tricolore, vorrebbe festeggiarlo con un bel rinnovo di contratto con il "diavolo" rossonero per un'altra stagione, quella che poi conduce ai mondiali in Qatar.

Nel corso del ritiro in Svezia si è espresso anche sulla fine della sua carriera, dicendo di voler continuare a giocare il più possibile senza diventare uno di quelli che si sentono tristi al pensiero di avere avuto la possibilità di giocare ancora.

Centrocampo Milan: il nodo Kessie

Con l'avvicinarsi della sessione di Calciomercato invernale i rumors e le voci di un possibile trasferimento di Kessie si fanno sempre più forti, anche perché a oggi non esiste nessun accordo su un suo possibile rinnovo con la maglia del Milan, in quanto è troppo grande la differenza tra la richiesta dell'entourage del giocatore e la proposta fatta dalla società rossonera.

L'ivoriano attualmente percepisce uno stipendio pari a 2,2 milioni di euro all'anno; la dirigenza del Milan avrebbe proposto al calciatore un rinnovo di contratto di cinque anni con uno stipendio che si aggirerebbe intorno ai 5 milioni di euro. Il calciatore però chiede una cifra superiore, che si aggira intorno ai 7 milioni di euro più ulteriori bonus.

Il centrocampista classe 1996 ha il contratto in scadenza al termine di questa stagione, ma in caso di mancato accordo sul rinnovo contrattuale entro le prossime settimane, il Milan sarebbe disposto a venderlo nel corso della sessione di calciomercato invernale (seppur a una cifra inferiore rispetto al suo attuale prezzo di cartellino) pur di non perderlo gratis in estate.

Sul calciatore vi sono molti top club europei, come il Paris-Saint Germain, il Barcellona, il Liverpool e il Tottenham del neotecnico Antonio Conte.