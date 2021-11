Puntellare l'organico a disposizione del tecnico rossonero Stefano Pioli, così da continuare il grande percorso in campionato e puntare al tricolore. Sono queste le intenzioni del Milan che sta lavorando sul fronte acquisti per regalare all'allenatore Pioli calciatori di spessore ma soprattutto funzionali al suo sistema di gioco.

Tassello fondamentale per il mercato rossonero è quello riguardante il trequartista: in modo particolare, la dirigenza di Via Turati sta cercando un'alternativa importante a Brahim Diaz, che causa Covid, non è ancora al top della forma.

Oltre a Romain Faivre, talentuoso trequartista francese del Brest che resta l'obiettivo principale, i rossoneri stanno monitorando la pista legata a Mattia Aramu, trequartista del Venezia che in questo inizio di stagione ha già siglato quattro reti con la maglia della formazione di Paolo Zanetti. Difficile che il Venezia si privi di un elemento fondamentale, vista la volontà di conquistare la salvezza, ma il Diavolo vuole rinforzare la rosa per essere competitivo su tutti i fronti, in Italia e in Europa.

Milan, sondaggio per Alexandropoulos

Intanto, i rossoneri stanno lavorando anche per il centrocampo. Molto dipenderà dalla situazione legata a Frank Kessie: il "Presidente" infatti, non ha ancora rinnovato il contratto con il club di Via Turati che ha offerto un rinnovo da 5 milioni, e per questo già nella sessione invernale di Calciomercato potrebbe decidere di provare una nuova esperienza.

Sul centrocampista ivoriano ci sarebbe l'interesse dei top club europei come Paris Saint Germain, Real Madrid, Barcellona e ora anche il Tottenham di Antonio Conte, a caccia di grandi acquisti per risalire la corrente in campionato.

La dirigenza rossonera capitanata da Maldini e Massara non vuole farsi trovare impreparata e per questo motivo, sta già valutando diversi profili in caso di addio del centrocampista ivoriano.

Tra i profili sul taccuino della società milanista ci sarebbe Boubacar Kamara, centrocampista del Marsiglia che ha attirato su di sé l'interesse di diversi club europei dopo le grandi prestazioni sotto la gestione Sampaoli, e Sotiris Alexandropoulos, centrocampista greco del Panatinhaikos, che sarebbe il profilo ideale nel 4-2-3-1 targato Stefano Pioli.

Maldini avrebbe messo nel mirino il talentuoso centrocampista classe 2001 e visto il contratto in scadenza nel 2024, non sarebbe difficile trovare un accordo. I rossoneri vogliono prima però comprendere la vera volontà di Kessie, con la speranza che si possa trovare un accordo, cosi che il Presidente possa continuare la sua avventura in rossonero.