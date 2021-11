L'avventura di Alexis Sanchez all'Inter potrebbe terminare già a gennaio. Il cileno, visto il poco minutaggio che sta ricevendo in questo inizio di stagione da parte del neo tecnico nerazzurro Simone Inzaghi, potrebbe lasciare Milano e provare una nuova esperienza per giocare anche con maggiore continuità.

Secondo le ultime indiscrezioni, il Nino Maravilla sarebbe nel mirino del Marsiglia di Sampaoli, che stima moltissimo l'attaccante nerazzurro e che ha già allenato nel corso della sua esperienza come ct della Nazionale del Cile.

Oltre al Marsiglia, per il numero sette nerazzurro si registra anche l'interesse di alcuni top club spagnoli che cercano rinforzi in attacco: parliamo dell'Atletico Madrid del Cholo Simeone, e del Barcellona del neo tecnico blaugrana Xavi Hernandez, ex compagno di Sanchez ai tempi della sua esperienza al Camp Nou.

Nelle prossime settimane, si capirà il vero interesse per Sanchez, ma soprattutto la volontà dell'Inter che dovrà trovare un sostituto all'altezza del cileno. Ciò che è chiara, è la volontà di Sanchez: giocare con maggiore continuità ed essere ancora protagonista.

Inter, i possibili sostituti di Sanchez: spunta l'ipotesi Raspadori

In caso di addio del Nino Maravilla, l'Inter deve assolutamente cercare un sostituto che possa puntellare il reparto offensivo a disposizione dell'allenatore nerazzurro Simone Inzaghi.

Per la sessione invernale, tra i nomi sul taccuino del direttore sportivo Marotta spunta quello di Giacomo Raspadori, accostato all'Inter anche in estate prima dell'arrivo del Tucu Correa in nerazzurro, voluto fortemente da Simone Inzaghi.

Se in estate il Sassuolo chiedeva una cifra attorno ai 40 milioni per il suo gioiello, sbocciato nella scorsa stagione fino alla convocazione all'Europeo con la Nazionale del ct Mancini, ora le cose sono cambiate visto il rendimento non continuo del classe 2000, complice un inserimento non perfetto nello scacchiere tattico di Dionisi.

Per questo, i nerazzurri potrebbero chiedere il giovane attaccante neroverde in prestito per poi riscattarlo nella prossima stagione, così da ammortizzare l'investimento. Al Sassuolo, che valorizza i giovani talenti, potrebbero arrivare come contropartita alcuni giovani del vivaio interista come Mulattieri e Satriano.

Se Raspadori resta un'idea per il mercato di gennaio, per la prossima sessione estiva di calciomercato l'Inter sta lavorando su vari profili: tra questi, ci sarebbe il capitano del Napoli Lorenzo Insigne, che non ha ancora rinnovato il proprio contratto con il club di De Laurentiis e che potrebbe lasciare Napoli a fine stagione.

L'Inter sta monitorando la situazione e sarebbe pronta a mettere sul piatto un contratto da 7 milioni all'anno, cifra superiore rispetto ai 4,5/5 offerti dalla società partenopea.

Infine, da tenere in considerazione anche la candidatura del Cholito Giovanni Simeone, che con il Verona sta disputando un grande campionato come rimarcano le 9 reti siglate in questo inizio di stagione.