Rinforzare la rosa a disposizione del tecnico Simone Inzaghi, con acquisti di spessore e qualità. È questo l'obiettivo dell'Inter che sta lavorando sul fronte mercato, per puntellare l'organico a disposizione dell'allenatore nerazzurro, per essere cosi competitivi sia in Italia che in Europa.

Tassello fondamentale per il mercato nerazzurro è legato al possibile sostituto di Alexis Sanchez: il cileno visto il poco spazio che sta ricevendo in questa prima parte di stagione, potrebbe lasciare l'Inter, per giocare con maggiore continuità.

Per questo, la dirigenza interista con a capo il ds Marotta sta monitorando diverse soluzioni: tra queste, ci sarebbe quella del capitano del Napoli Lorenzo Insigne, che non ha ancora rinnovato con il club di Aurelio De Laurentiis e diventa un calciatore capace di infiammare il mercato di gennaio e giugno.

La società partenopea avrebbe offerta un rinnovo da 4,5 milioni più eventuali bonus, cifra lontana dalle richieste del Magnifico, che per questo a fine stagione potrebbe lasciare Napoli.

L'Inter monitora la situazione e spera di poter piazzare un colpo da novanta per completare il reparto offensivo a disposizione di Inzaghi.

Insigne però non è l'unico calciatore monitorato dai nerazzurri: tra questi, ci sarebbe anche il Cholito Simeone, autore di un grande avvio di stagione con il Verona, dove ha firmato 9 reti nel torneo.

Inter, possibile acquisto di Raspadori

Intanto, i nerazzurri stanno lavorando anche per il futuro e monitorano diversi giovani che si stanno ritagliando uno spazio importante in Italia ma anche all'estero.

Tra i calciatori attenzionati, c'è sicuramente Giacomo Raspadori, bomber e gioiello del Sassuolo che nella scorsa sessione estiva di Calciomercato, era stato vicinissimo a vestire la maglia nerazzurra prima dell'approdo del Tucu Correa a Milano, richiesto espressamente dal tecnico nerazzurro Simone Inzaghi.

A giugno, dopo l'addio di Caputo, poteva aprire le porle a Raspadori che però in questa prima parte di stagione non è riuscito ad esprimersi a pieno negli schemi del neo tecnico neroverde Dionisi.

Il Sassuolo lo valuta una cifra attorno ai 40 milioni, cifra che nel mercato invernale l'Inter non è disposta a spendere.

Per questo, il club interista e soprattutto il ds Marotta puntano ad un prestito secco, ed un eventuale acquisto a titolo definitivo nella prossima stagione, così da ammortizzare l'investimento.

I nerazzurri potrebbero così farsi avanti per il giovane attaccante del Sassuolo: un affare che sembrerebbe nell'aria e che lancerebbe definitivamente la carriere del giovane attaccante italiano.