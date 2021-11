Rinforzare il centrocampo con un acquisto di quantità e qualità. È questo l'obiettivo dell'Inter che sta lavorando per rinforzare la mediana a disposizione del tecnico nerazzurro Simone Inzaghi. Tra i nomi sul taccuino del ds Marotta ci sarebbe quello di Danilo Pereira del Paris Saint Germain, che visto il poco spazio sotto la gestione targata Mauricio Pochettino, potrebbe decidere di cambiare aria già nella sessione invernale di Calciomercato.

L'Inter sta monitorando la situazione e potrebbe chiedere il centrocampista portoghese in prestito, così da risparmiare sul costo del cartellino.

Il mediano del club parigino sarebbe un buon colpo per i nerazzurri, vista la sua grande fisicità e intelligenza tattica, caratteristiche molto preziose in un centrocampo tecnico come quello a disposizione di Simone Inzaghi.

Oltre al possibile interesse per il mediano portoghese, i nerazzurri potrebbero effettuare uno scambio con la Roma: i nomi in ballo sono quelli di Roberto Gagliardini che potrebbe rappresentare una buona soluzione per il centrocampo di Mourinho come vice Cristante, e Gonzalo Villar che ormai è fuori dal progetto dello Special One e potrebbe essere una valida alternativa a Marcelo Brozovic nel ruolo di mediano davanti alla difesa.

Inter, questione rinnovi: da Barella a Brozovic

Oltre al capitolo acquisti, la dirigenza interista sta lavorando anche ai rinnovi dei calciatori più importanti della rosa, con l'obiettivo di mantenere intatto l'organico a disposizione del tecnico Simone Inzaghi.

Dopo il rinnovo del Toro Lautaro Martinez, in casa nerazzurra si sta lavorando a due rinnovi in particolare: quelli di Nicolò Barella che sembrerebbe ormai imminente, e di Marcelo Brozovic, più complicato rispetto a quello del centrocampista italiano.

Il leader croato chiede un contratto da 6 milioni, una distanza tra domanda e offerta da limare. Inoltre, il numero 77 nerazzurro sarebbe nel mirino dei top club inglesi come Manchester United e soprattutto il Tottenham di Antonio Conte, a caccia di acquisti importanti per risalire la classifica in Premier League. In agguato anche il Paris Saint Germain, a caccia di un centrocampista di grande qualità e personalità, per completare la mediana a disposizione del tecnico Mauricio Pochettino.

Difficile se non impossibile è il rinnovo contrattuale di Ivan Perisic, che nonostante le grandi prestazioni in questo periodo, potrebbe lasciare Milano nella prossima stagione. Tra i candidati per poter sostituire l'esterno croato ci sarebbe Marcos Alonso, forte esterno spagnolo in forza al Chelsea. Da monitorare anche la pista riguardante Manuel Lazzarri, pupillo di Simone Inzaghi durante la sua esperienza alla Lazio.

Milan-Inter, Inzaghi punta su Lautaro e Dzeko

Si prospetta un derby infuocato quello di domenica tra Milan e Inter, con i nerazzurri a caccia della terza vittoria consecutiva dopo i successi contro Udinese e Sheriff in Champions League.

Per quanto concerne la possibile formazione, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi dovrebbe confermare il suo 3-5-2, con un solo dubbio di formazione: Handanovic in porta; difesa a tre formata da Skriniar, De Vrij e Bastoni.

A centrocampo, confermatissimo Brozovic, sostenuto da Barella e Vidal (in vantaggio su Calhanoglu), mentre sulle corsie ritornano dal 1° minuto Darmian e Perisic. Infine, in attacco spazio al tandem Lautaro-Dzeko, con Correa e Sanchez pronti a subentrare a gara in corso ed essere un fattore importante.

Invece, Pioli dovrebbe confermare il suo 4-2-3-1 con Ibrahimovic al centro dell'attacco, sostenuto dal trio di mezze punte formato da Saelemakers, Diaz e Leao.