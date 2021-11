Rinforzare la rosa con acquisti di grande personalità e qualità: è questo l'obiettivo della Juventus, che sta lavorando sul fronte mercato per puntellare il proprio organico.

La Vecchia Signora sta lavorando sul fronte dei centrocampo: se per gennaio, l'obiettivo sarebbe Dennis Zakaria del Borussia Moncheglabach, il sogno del mercato estivo si chiama Paul Pogba, centrocampista francese del Manchester United che ha espresso il suo miglior calcio proprio durante l'esperienza bianconera.

Pogba piacerebbe alle big europee

I Red Devils sarebbero intenzionati a non rinnovare il contratto al talento francese (in scadenza a giugno), una situazione che potrebbe incendiare il mercato estivo, con una specie di asta per averlo appunto a parametro zero, dovendogli pagare "solo" l'ingaggio.

La Juve sarebbe sul giocatore, ma molto dipenderebbe dalle richieste dell'entourage del francese; a ciò si aggiunge l'interesse importante di due top club europei, ovvero il Paris Saint Germain e il Real Madrid.

I parigini sono alla caccia di un centrocampista di alto livello per completare la mediana a disposizione di Pochettino; discorso simile anche per i Merengues di Carlo Ancelotti, che dopo l'acquisto del talentuoso Camavinga, vogliono continuare il restyling del centrocampo.

I bianconeri restano alla finestra, ma molto dipenderà anche dalle cessioni, con Rabiot e Ramsey che paiono i principali indiziati a lasciare Torino.

Juve, possibile sondaggio per Luiz Felipe

Intanto, i bianconeri stanno lavorando anche sul fronte difesa, per rinforzare il pacchetto arretrato a disposizione di Max Allegri.

Tra i profili sondati dalla Juventus, c'è Luiz Felipe, centrale brasiliano della Lazio che ha il contratto in scadenza con il club guidato da Claudio Lotito. La Vecchia Signora è alla finestra, in caso di mancato rinnovo tra le parti, ma deve far fronte all'interesse anche dell'Inter e soprattutto di Simone Inzaghi, che dopo Correa vorrebbe portare a Milano un altro suo pupillo della sua esperienza biancoceleste.

Altri due nomi da monitorare sono Ginter del Borussia Moncheglabach che è in scadenza di contratto con il club tedesco, e Alessio Romagnoli che come i suoi colleghi di reparto, non ha ancora rinnovato il contratto con il Milan e potrebbe lasciare il club rossonero per cercare maggior continuità.

Un possibile innesto in difesa da parte della Juventus, dipenderà anche dalle situazioni che riguardano i difensori in rosa: ovvero Giorgio Chiellini, ma soprattutto Matthjis De Ligt.

In particolare, il difensore olandese sarebbe nel mirino di due top club inglesi, come il Chelsea di Tuchel e soprattutto il Manchester City di Pep Guardiola, a caccia di un rinforzo di rilievo per la difesa.