La Juventus è al lavoro per potenziare la rosa del futuro e apportare delle modifiche in molti reparti. I dirigenti bianconeri potrebbero incanalare diverse operazioni, sia per giugno, sia per la più imminente sessione invernale.

Mercato Juve in uscita: dei calciatori potrebbero andare in Premier

Riguardo al mercato in uscita, in Inghilterra potrebbero finire gli juventini Dejan Kulusevski, Adrien Rabiot e Aaron Ramsey.

Il giovane svedese sarebbe finito nel mirino dell'Arsenal, che avrebbe anche tentato i primi approcci visto che il ragazzo non sarebbe molto considerato da Massimiliano Allegri.

Il tecnico toscano in questo inizio di stagione ha dimostrato di preferire Federico Chiesa.

Il centrocampista francese, e invece, piacerebbe molto al nuovo Newcastle del fondo Pif, anche se il suo desiderio sarebbe quello di ricevere una chiamata da Carlo Ancelotti per vestire la maglia del Real Madrid. Il tecnico ex Napoli lo ha lanciato quando era alla guida del Paris Saint Germain. Tali trattative potrebbero però concretizzarsi in estate.

Il gallese dovrebbe, invece, risolvere in maniera consensuale il suo contratto con bianconeri per approdare già a gennaio al Newcastle o all'Aston Villa.

Tutte queste eventuali cessioni permetterebbero ai torinesi di mettere a segno delle nette plusvalenze e soprattutto di liberare risorse economiche da poter investire per profili più congeniali.

Juventus: piacerebbero Kepa, Vlahovic e Pogba

Passando al mercato in entrata, relativamente alla prossima stagione, il club degli Agnelli avrebbe messo nel mirino le prestazioni di Kepa Arrizabalaga Revuelta. Il portiere è ormai "chiuso" al Chelsea e potrebbe lasciare Londra. Sulle sue tracce ci sarebbe anche la Lazio sotto consiglio dell'allenatore Maurizio Sarri, che lo ha conosciuto durante la sua esperienza inglese.

Il contratto in scadenza nel 2025, però, non gioca a favore dei bianconeri che dovrebbero mettere sul piatto almeno 20 milioni di euro per ingaggiarlo.

Il sogno dei dirigenti torinesi sarebbe quello di ingaggiare Dusan Vlahovic e Paul Pogba. Il calciatore serbo non dovrebbe rinnovare il contratto in scadenza nel 2023 con la Fiorentina di Commisso.

La sua valutazione sarebbe di circa 60 milioni di euro e dovrebbe lasciare la Toscana durante la sessione estiva. Sulle sue tracce ci sarebbero anche Inter e vari club inglesi. Il suo innesto sarebbe particolarmente gradito, in quanto la Juventus potrebbe non riscattare Alvaro Morata per 35 milioni di euro e avrebbe bisogno di una punta di peso dopo l'addio di Cristiano Ronaldo.

Dal Manchester United potrebbe arrivare a parametro zero Paul Pogba. Il centrocampista ha il contratto in scadenza nel 2022 e, secondo gli ultimi aggiornamenti provenienti dall'Inghilterra, non dovrebbe rinnovare il rapporto con il club. L'unico problema sarebbe legato all'ingaggio, ma il francese potrebbe anche accettare di fare uno sforzo riducendosi lo stipendio per ritornare a Torino. Il classe 1993 interesserebbe molto anche al Paris Saint Germain e al Real Madrid.