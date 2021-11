Puntellare la rosa a disposizione del tecnico Simone Inzaghi, con acquisti funzionali e mirati: è questo l'obiettivo dell'Inter, che sta lavorando sul fronte mercato verso il mercato invernale.

Il reparto sotto osservazione è l'attacco: molto dipende dalla possibile permanenza di Alexis Sanchez. Il "Nino Maravilla", che in questa prima parte di stagione non è riuscito a guadagnarsi molto spazio nello scacchiere tattico di Simone Inzaghi, potrebbe partire: su di lui ci sarebbe l'interesse del Barcellona, Atletico Madrid e soprattutto del Marsiglia di Sampaoli, che lo ha già allenato durante l'esperienza sulla panchina della Nazionale cilena.

Idea Zaza per i nerazzurri

Per non farsi cogliere impreparata, la dirigenza nerazzurra sta valutando delle opzioni low-cost per rinforzare l'attacco ed in particolare, trovare un vice Dzeko. Tra i nomi sul taccuino del direttore sportivo Giuseppe Marotta ci sarebbe anche quello di Simone Zaza, attaccante del Torino che, visto il pochissimo spazio con il neo tecnico granata Juric, potrebbe cambiare maglia già a gennaio.

L'Inter vorrebbe il calciatore in prestito secco, per poi effettuare un colpo importante nel mercato estivo come Insigne o Raspadori, profili seguiti dai nerazzurri già nella scorsa sessione di Calciomercato.

Inter, problemi per De Vrij: salta il Napoli

Oltre alle vicende di mercato, l'Inter si prepara al rientro in campionato: i nerazzurri sfideranno il Napoli nel big match della 13^ giornata di Serie A, fondamentale per le sorti del campionato.

Il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi dovrà però fare a meno di Stefan De Vrij: il difensore olandese ha riportato un risentimento al polpaccio nell'ultima sfida della sua Nazionale e non potrà scendere in campo contro l'undici guidato dall'ex Luciano Spalletti. Il perno della difesa interista dovrà saltare anche la sfida contro lo Shakthar di Champions e potrebbe ritornare tra i convocati nella sfida di campionato contro il Venezia di Paolo Zanetti.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Oltre De Vrij, che verrà sostituto da D'Ambrosio o Ranocchia, Inzaghi deve monitorare anche le condizioni di Bastoni e Dzeko: il difensore italiano ha lasciato il ritiro della Nazionale guidata dal ct Mancini ed è in dubbio per la sfida contro i partenopei; discorso simile anche per Edin Dzeko che non è potuto scendere in campo con la Bosnia, a causa di un risentimento accusato durante il derby.

In caso di forfait, i due calciatori saranno sostituti da Dimarco, che finora si è disimpegnato bene anche nel ruolo di terzo centrale, e dal "Tucu" Correa, reduce dalla doppietta casalinga contro l'Udinese di Gotti.