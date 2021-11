Juventus molto attiva sul mercato in vista della riapertura della sessione invernale di gennaio. Visto il difficilissimo inizio di stagione in campionato, dimostrata dalle brutte sconfitte contro squadre inferiori sulla carta (come Empoli, Sassuolo e Verona), la dirigenza bianconera sta lavorando per cercare di mettere a punto alcuni colpi sia a centrocampo che in attacco. Nonostante la Juventus si trovi a punteggio pieno in Champions League (dodici punti ottenuti in quattro partite), non ha mai mostrato di avere una precisa idea di gioco. In zona offensiva, inoltre, manca un bomber che sia continuo in fase realizzativa, viste le difficoltà mostrate da Alvaro Morata in questo scampolo di stagione.

Ecco perché la Juventus sta monitorando con grandissima attenzione la situazione relativa a Mauro Icardi, attaccante argentino classe 1993 che milita nelle fila del Paris Saint Germain.

Mercato Juventus, Mauro Icardi potrebbe arrivare a gennaio

Stando alle ultime news che arrivano dall'Argentina, Mauro Icardi non avrebbe ancora risolto i suoi problemi personali con la moglie-agente Wanda Nara. Quest'ultima avrebbe infatti lasciato Parigi per tornare in Italia, precisamente a Milano. Il centravanti argentino potrebbe dunque decidere di seguirla, tornando a giocare in Italia. La Juventus sta seguendo la situazione, dal momento che la società bianconera ha sempre apprezzato le qualità di Icardi, vero bomber da area di rigore.

L'attaccante sudamericano potrebbe arrivare a Torino già nella prossima sessione di Calciomercato invernale e formerebbe con Paulo Dybala una coppia offensiva tutta argentina. La Juventus, però, dovrebbe fare attenzione alla concorrenza del Milan, altra squadra italiana che potrebbe inserirsi nella corsa al centravanti del Paris Saint Germain.

Sembra invece tagliata fuori l'Inter, società con la quale Icardi non avrebbe mai ricomposto la frattura dopo il suo addio.

Juventus, Marco Asensio possibile colpo per gennaio

Un altro giocatore che potrebbe arrivare alla Juventus nella prossima sessione di calciomercato invernale è Marco Asensio, calciatore che potrebbe essere impiegato sia a centrocampo che in attacco.

Lo spagnolo non ha un buon rapporto con Ancelotti, visto che quest'ultimo gli preferisce Vinicius Junior. Su Asensio, però, ci sarebbero anche Milan, Liverpool, Arsenal e soprattutto Borussia Dortmund. Se dovessero arrivare in bianconero sia Icardi che Asensio, la probabile formazione della Juventus 2021/2022 sarebbe questa: Szczesny, Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro, Locatelli, Bentancur, Mckennie, Chiesa, Dybala, Icardi.