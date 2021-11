Non si fermano le notizie di mercato per quanto riguarda la Juventus. Anche in questo periodo di pausa autunnale, in attesa della riapertura della sessione di Calciomercato invernale, continuano ad arrivare news che riguardano i giocatori della Juventus. Le ultime notizie si concentrano su Federico Chiesa e Matthjis de Ligt. Il primo, campione d'Europa con la Nazionale di Roberto Mancini, è stato autore di un ottimo inizio di stagione, mentre il secondo continua ad essere seguito con grande attenzione da alcuni top club del calcio europeo. Secondo le ultime notizie trapelate, i due campioni della Juventus sarebbero finiti nel mirino del Tottenham.

Il club britannico ha appena ingaggiato Antonio Conte, subentrato in panchina al posto di Nuno Espirito Santo. Il tecnico portoghese è stato infatti esonerato dopo la sconfitta per tre a zero subita contro il Manchester United in casa (arrivata grazie alle reti di Cristiano Ronaldo, Edinson Cavani e Marcus Rashford).

Juventus, Conte vorrebbe Chiesa e de Ligt per il suo Tottenham

Come riportano le ultime news, Antonio Conte avrebbe a disposizione un super budget per le prossime sessioni di calciomercato. Si parla infatti di una cifra vicina ai 175 milioni di euro, un budget davvero invidiabile, soprattutto di questi tempi, che sarebbe fornito a Conte dal presidente del Tottenham Levy. Il tecnico salentino vorrebbe investire parte di questo budget su due giocatori della Juventus che sarebbero a lui molto graditi, ovvero Federico Chiesa e Matthjis de Ligt.

Pare però davvero molto difficile che la Juventus decida di privarsi di due giocatori così giovani e talentuosi, specie nella prossima sessione di gennaio. Non è comunque da escludere che Conte, su insistenza di Fabio Paratici (attuale direttore sportivo del Tottenham) decida di provarci anche per altri due giocatori della Juventus, ovvero Weston Mckennie (autore di un buonissimo inizio di stagione) e Dejan Kulusevski, calciatori che portò a Torino proprio Paratici.

Mercato Juventus, su Lorenzo Lucca anche Inter e Milan

Intanto, arrivano novità anche per quanto riguarda Lorenzo Lucca, attaccante del Pisa di vent'anni che la Juventus ha messo nel mirino per il futuro. Sul giovanissimo calciatore, già nell'orbita della Nazionale di Roberto Mancini, avrebbero messo gli occhi anche Inter e Milan.

Le due società milanesi sarebbero disposte a mettere sul piatto un'importante offerta per cercare di convincere il Pisa a privarsi del suo gioiello. Si attendono ulteriori aggiornamenti di mercato nelle prossime settimane. Per Lucca, dunque, si prospetta un duello tra le tre big 'nordiche' del calcio italiano.