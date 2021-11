Situazione davvero molto difficile in casa Juventus dopo le brutte sconfitte consecutive subite per mano di due squadre sicuramente inferiori sulla carta, ovvero Sassuolo e Verona. In entrambe le partite gli uomini di Massimiliano Allegri sono apparsi spaesati e incapaci di proporre una definita idea di gioco, mostrando evidenti limiti tecnici. La Juventus sta sicuramente risentendo dell'assenza di Cristiano Ronaldo nel reparto offensivo, dal momento che gli attaccanti bianconeri stanno producendo pochissimo in questo inizio di stagione.

I tifosi della Juventus si sono scagliati sia contro i giocatori che contro Massimiliano Allegri.

Sui social network sono in tanti a chiederne l'esonero. Al momento, comunque, pare molto difficile che il presidente Andrea Agnelli decida di mandare via l'allenatore toscano, che ha un contratto da ben nove milioni di euro per quattro stagioni con il club bianconero. Agnelli, in caso di esonero, dovrebbe pagare lui, oltre l'eventuale successore. L'ultimo bilancio della Juventus è stato chiuso con un passivo da duecentonove milioni di euro, tanto che Agnelli ha deciso un aumento di capitale.

Ipotesi dimissioni per Massimiliano Allegri

Non si esclude, però, un'altra ipotesi, ovvero quella della dimissioni di Massimiliano Allegri. Il rapporto tra il tecnico toscano e i giocatori bianconeri non è di certo solido, dal momento che Allegri si è detto molto deluso dall'atteggiamento della squadra e dalla situazione in classifica.

La Juventus, infatti, si trova a soli quindici punti e con ogni probabilità ha detto addio al sogno scudetto. Allegri potrebbe dunque decidere di dimettersi e di continuare la sua carriera sulla panchina di un'altra squadra. L'altra ipotesi è quella della rescissione del contratto, una soluzione che potrebbe accontentare entrambe le parti.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Si attendono comunque ulteriori aggiornamenti nei prossimi giorni.

Del Piero sulla Juventus: 'Situazione difficile e preoccupante'

Alessandro Del Piero, indiscussa bandiera della Juventus, ha voluto esprimere la sua opinione sul momento critico della squadra bianconera. 'È una situazione un filo preoccupante. Poi la Juventus ci ha sorpreso con delle rimonte incredibili, ma oggi è difficile pensarlo', ha detto dalle colonne del quotidiano torinese l'ex capitano della Juventus.

Intanto, sul web stanno circolando numerose voci su chi potrebbe essere il prossimo allenatore della Juventus, nel caso in cui il club bianconero dovesse separarsi da Massimiliano Allegri. Sono stati fatti, tra gli altri, anche i nomi di altri allenatori, come Didier Deschamps, Gian Piero Gasperini e Igor Tudor, quest'ultimo giustiziere di Allegri a Verona. Questi ultimi due però possono essere presi in considerazione solo per l'anno prossimo in quanto attualmente allenano già due squadre di Serie A e per regolamento non possono sedere sulla panchina di un'altra squadra della stessa categoria nella stessa stagione.