Questa pausa per le nazionali non sta portando buone notizie alla Juventus. Infatti, dopo i problemi accusati da Paulo Dybala e Rodrigo Bentancur va aggiunto il fastidio all'adduttore sentito da Federico Bernardeschi nei minuti finali della gara Irlanda del Nord - Italia. Per Massimiliano Allegri, un infortunio del suo numero 20 sarebbe un ulteriore problema in vista del match contro la Lazio. Inoltre, non si hanno ancora certezze sulle condizioni di Rodrigo Bentancur e Paulo Dybala. Quest'ultimo, è ancora alle prese con il fastidio al polpaccio e resta in dubbio per la partita del 20 novembre.

Una eventuale assenza del numero 10 juventino sarebbe un bel problema per Massimiliano Allegri che dovrebbe valutare situazioni alternative.

Allegri in ansia per le condizioni dei nazionali

Questa pausa per le nazionali rischia di lasciare fastidiosi strascichi per la Juventus. Infatti, le condizioni di Paulo Dybala e Federico Bernardeschi tengono in ansia Massimiliano Allegri mentre per quanto riguarda Rodrigo Bentancur sembra esserci maggiore ottimismo. Adesso il numero 20 juventino sta facendo il suo rientro a Torino e dopodiché verrà sottoposto ad accertamenti strumentali. Bernardeschi, però, resta in dubbio per il match contro la Lazio. Allegri stava pensando proprio di affidarsi al giocatore classe 94 e una sua eventuale assenza potrebbe cambiare i piani di formazione del tecnico.

Inoltre, resta da capire come sta Paulo Dybala. Ma per sapere le condizioni reali del numero 10 juventino bisognerà attendere il suo rientro a Torino che avverrà solo il 18 novembre. In caso di forfait di Paulo Dybala Massimiliano Allegri potrebbe schierare al fianco di Alvaro Morata uno fra Moise Kean e Kaio Jorge. Entrambi hanno sfruttato la pausa per lavorare alla Continassa e nella sfida di qualche giorno fa contro la Pianese sono apparsi in grande spolvero.

In caso di assenza di Paulo Dybala, Massimiliano Allegri potrebbe anche ricorrere ad uno spostamento in attacco di Federico Chiesa ma solo con la presenza in campo di Federico Bernardeschi. Il giocatore classe 94 dovrebbe agire sulla fascia destra per consentire al numero 22 juventino di affiancare Alvaro Morata. In ogni caso Massimiliano Allegri potrà avere un quadro più preciso della situazione solo quando capirà effettivamente come stanno Paulo Dybala e Federico Bernardeschi.

Mentre Bentancur dovrebbe essere a disposizione visto che va verso una maglia da titolare per la sfida tra Uruguay e Bolivia.

Chiellini e De Sciglio out

Nelle prossime ore, la Juventus capirà qualcosa in più sulle condizioni di Paulo Dybala e Federico Bernardeschi solo allora Massimiliano Allegri potrà decidere che formazione schierare contro la Lazio. Il tecnico livornese, però, sa già che sabato 20 novembre non avrà a disposizione Giorgio Chiellini e Mattia De Sciglio, la speranza è che possano rientrare per le prossime sfide contro Chelsea e Atalanta ma in questo senso non ci sono ancora certezze.