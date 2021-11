Rinforzare la rosa a disposizione del tecnico rossonero Stefano Pioli, con elementi per il presente ma anche per il futuro. È questa l'intenzione del Milan che sta lavorando sul fronte mercato per puntellare l'organico. Tassello fondamentale in casa rossonera riguarda l'attaccante per il dopo Ibrahimovic, con la società di Via Turati che sta valutando diversi profili internazionali, cosi da completare il reparto.

Tra i nomi sul taccuino di Massara e Maldini ci sarebbe Charles De Ketelaere, talentuoso attaccante belga del Brugge che grazie alle ottime prestazioni in patria e in Champions dove ha siglato 4 reti, è al centro di diverse voci di mercato.

I rossoneri sarebbero interessati all'attaccante classe 2001, valutato dal club belga non meno di 30 milioni di euro. Oltre alla richiesta della società belga, il Milan deve far fronte a una concorrenza spietata sull'attaccante, visto l'interesse dei club inglesi, ma soprattutto del Paris Saint Germain di Leonardo, che con il possibile addio di Mauro Icardi già nella sessione invernale di Calciomercato, potrebbe anticipare le concorrenti e accaparrarsi le prestazioni di uno dei bomber più talentuosi del panorama calcistico.

Oltre a De Ketelaer, i rossoneri stanno monitorando due piste italiane: quella del Gallo Andrea Belotti, che potrebbe decidere di non rinnovare con il Torino a fine stagione, e quella di Lorenzo Lucca, giovane attaccante del Pisa che viste le ottime prestazioni in Serie B ha attirato su di sé l'interesse dei top club italiani come Milan, Inter e Juventus.

Milan, Faivre pista calda per gennaio

Intanto, i rossoneri stanno lavorando anche per regalare al tecnico Stefano Pioli una pedina sulla trequarti, che possa essere un'alternativa valida a Brahim Diaz. L'obiettivo numero uno resta Romain Favre, centrocampista del Brest che già in estate, era stato vicinissimo a vestire la maglia del Milan.

La società francese chiede una cifra attorno ai 10-15 milioni di euro per lasciar partire il classe '98, che come in estate è pronto a dire si al progetto rossonero.

Sarebbe un colpo importante per la società di Via Turati, vista la grande duttilità del centrocampista francese, capace di giocare trequartista al posto di Brahim Diaz e all'occorrenza di Krunic, ma anche come interno di centrocampo, in un possibile 4-3-3, accanto a Tonali e Kessie.

Infine, resta da monitorare anche la situazione di Adli, centrocampista del Bordeax ma già acquistato dal Milan, che in caso di necessità, potrebbe anticipare il suo approdo a Milano nella sessione invernale, per rinforzare maggiormente il centrocampo a disposizione di Stefano Pioli.