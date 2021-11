Migliorare l'organico a disposizione del tecnico Stefano Pioli. È questo l'obiettivo del Milan in vista del mercato invernale. La dirigenza rossonera sta monitorando diverse piste anche in ambito internazionale, e per il ruolo di trequartista Maldini e Massara starebbero seguendo la situazione relativa a Dani Ceballos, centrocampista spagnolo del Real Madrid che ormai è fuori dal progetto tecnico dell'allenatore Carlo Ancelotti. Questi, infatti, ha preferito puntare su altri giocatori come Valverde e Camavinga.

Il Diavolo rossonero starebbe dunque pensando all'ex Arsenal, cercando di ottenere un prestito dal Real.

I blancos valutano il trequartista 25enne circa 20 milioni di euro. Su di lui ci sarebbe anche l'Inter di Simone Inzaghi.

Ceballos potrebbe rappresentare un rinforzo utile per il Milan, vista la sua capacità di interpretare diversi ruoli in mezzo al campo. Il talentuoso classe '96 può giocare sia come mezz'ala che come centrocampista davanti alla difesa in un 4-2-3-1, anche se rende al meglio nei panni del trequartista in un 4-2-3-1. Dunque potrebbe essere una valida alternativa a Brahim Diaz.

Sempre per la trequarti, non bisogna dimenticare la candidatura di Romain Faivre, centrocampista francese del Brest che nella scorsa sessione estiva di Calciomercato era stato ad un passo dal vestire i colori rossoneri.

Milan, Kamara potrebbe essere l'erede di Kessié

In casa rossonera il mercato ruota anche intorno alle trattative per il rinnovo di Franck Kessié. Il centrocampista ivoriano non ha ancora trovato l'accordo per prolungare il suo contratto con il club rossonero e potrebbe lasciare a parametro zero al termine della stagione. L'ex Atalanta sarebbe nel mirino di diversi top-club europei, ossia Psg, Real Madrid, Barcellona e Tottenham.

In particolare, gli Spurs del neo-tecnico Antonio Conte sarebbero pronti ad offrirgli un contratto da 7 milioni di euro all'anno.

Per questo motivo Maldini e Massara, in vista della probabile partenza di Kessié, starebbero cercando un sostituto all'altezza. Secondo le ultime indiscrezioni, il profilo ideale sarebbe Boubacar Kamara, centrocampista francese di origine senegalese che, grazie alle ottime prestazioni fornite con il Marsiglia di Sampaoli, sta attirando su di sé le attenzioni di diverse squadre europee.

Il Milan vorrebbe provare ad anticipare la concorrenza, ma sembra destinato a fare i conti con la Juventus che sta cercando un centrocampista giovane ma di qualità da affiancare a Manuel Locatelli.