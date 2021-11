Nella serata di martedì 23 novembre la Juventus è uscita sconfitta dalla trasferta di Londra con un sonoro 4-0: gli uomini di Allegri, cadono contro il Chelsea, perdendo così il primato nel girone di Champions League.

Una sconfitta roboante per la Juventus contro il Chelsea, 4-0 il risultato finale

La Juventus era già qualificata per gli ottavi, ma contro il Chelsea a Londra c'erano in palio punti importanti per il primo posto del girone di Champions League.

Quello contro il Chelsea campione d' Europa in carica di Tuchel sulla carta per i bianconeri era un match difficile, nonostante ciò durante il primo tempo, la squadra ha tenuto bene il campo resistendo agli assalti dei padroni di casa, subendo solamente una rete (gol di Chalobah sugli sviluppi di un calcio d’angolo) e sfiorando anche il pareggio con Morata.

Nella ripresa però cambiano tutti gli scenari: un uno-due (gol di James e di Hudson-Odoi) permette al Chelsea di andare sul tre a zero nei primi 15 minuti. La squadra di Allegri va in completa confusione e non riesce più a reagire per organizzare una tattica di gioco. Nei minuti finali arriva anche 4-0 firmato da Werner.

Una serata da dimenticare in fretta in casa bianconera, per concentrarsi sul campionato e recuperare le energie in vista della prossima giornata contro l'Atalanta.

Le pagelle della Juve: si salva solo Szczesny, male Bentancur, Rabiot e Alex Sandro

Dopo la vittoria 2-0 contro la Lazio, sembravano essersi sistemate le cose in casa bianconera, ma questa roboante batosta ha rimesso in evidenza le difficoltà di inizio stagione.

Guardando alle prestazioni individuali dei bianconeri nella trasferta londinese non c'è nessuno sopra la sufficienza, a parte Szczesny: se non fosse stato per lui, il passivo probabilmente sarebbe stato molto più pesante. Insufficienti in particolare le prestazioni di Rabiot, Alex Sandro e Bentancur.

Questo risultato adesso complica i piani della Juventus per il raggiungimento del primo posto nel girone.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

In tal senso sarà decisiva l'ultima giornata: per passare come i primi i bianconeri dovranno vincere in casa col Malmoe e sperare che il Chelsea non vinca contro lo Zenit San Pietroburgo.

Chiudiamo con i voti dei giocatori bianconeri che hanno perso contro il Chelsea: Szczesny 6; Cuadrado 5; De Ligt 5,5; Bonucci 5,5; Alex Sandro 4; Locatelli 5; Bentancur 4,5; Rabiot 5; Chiesa 5; Morata 5,5. Mister Allegri 4,5.