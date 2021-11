Dusan Vlahovic sarebbe molto vicino alla Juventus. A rivelare la notizia è l'ex dirigente della Roma, Fabrizio Lucchesi che, tramite un'intervista concessa ai microfoni di Tuttosport, ha spiegato la situazione del centravanti classe 2000, corteggiato anche dall'Inter e club esteri come Tottenham e Atletico Madrid.

"Un campione, me lo diceva Corvino, ‘un cane da tartufi’, quando lo prese e nessuno lo conosceva: mi disse ‘diventerà bravo’. E onestamente ha la stoffa per diventare un campione. A gennaio andrà alla Juve? Sì!”. Ha dichiarato Lucchesi su Vlahovic, per il quale la società presieduta da Edoardo Agnelli avrebbe messo sul piatto già un assegno da circa 50 milioni di euro.

Il patron della Fiorentina, Rocco Commisso, avrebbe rifiutato perché ritiene che il ragazzo debba partire per non meno di 60 milioni di euro. La volontà sarebbe quella di cederlo subito perché l'attaccante ha il contratto in scadenza nel 2023 ed il suo valore potrebbe crollare nella prossima estate, proprio per la possibilità di prelevarlo poi a parametro zero. Si attende lo sbarco in Italia dell'imprenditore italo-americano per saperne di più sulla vicenda, anche perché il ragazzo sta facendo ottimi numeri sotto la guida di Vincenzo Italiano, dando seguito alla splendida stagione giocata lo scorso anno.

La Juventus penserebbe a Paredes per il centrocampo

La dirigenza torinese avrebbe messo nel mirino le prestazioni di Leandro Paredes per potenziare il reparto.

Nell'affare potrebbe essere inserito il cartellino di Arthur, che non si è mai imposto alla Continassa e che, soprattutto per molti infortuni, non ha mai avuto la possibilità di giocare con costanza. Lo scambio si potrebbe fare perché entrambi i calciatori sono extracomunitari ed avrebbero lo stesso valore di circa 30 milioni di euro.

Arthur è stato prelevato dalla Juventus nell'estate del 2020 dopo aver concretizzato uno scambio alla pari con i catalani per Miralem Pjanic. Anche il bosniaco non ha avuto un buon impatto in Spagna, infatti, durante la scorsa estate si è trasferito in prestito al Besiktas. Potrebbero però lasciare Torino anche altri giocatori come Adrien Rabiot, Aaron Ramsey e Dejan Kulusevski.

I primi due avrebbero ammiratori in Premier League e rappresenterebbero una netta plusvalenza per i dirigenti zebrati in quanto ingaggiati a parametro zero dopo essersi svincolati rispettivamente da Paris Saint Germain ed Arsenal. Lo svedese, invece, non ha mai trovato la giusta collocazione tattica nè con Andrea Pirlo, nè con Massimiliano Allegri e potrebbe essere ceduto all'estero per fare cassa. La sua valutazione sarebbe di circa 40 milioni di euro.