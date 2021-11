La Juventus, nella serata di ieri 23 novembre, ha perso per 4-0 contro il Chelsea in Champions League.

Adesso, per Massimiliano Allegri ci sarà di nuovo da lavorare molto per trovare nuove soluzioni per il 4-4-2, visto contro i Blues non ha portato a nulla. Inserire quattro centrocampisti centrali ha annullato la fase offensiva e Alvaro Morata e Federico Chiesa non sono stati messi nelle condizioni di fare gol. Inoltre, ci sono giocatori che commettono sempre gli stessi errori e non stanno dimostrando di essere all'altezza della Juventus. In particolare Rabiot, Bentancur e Alex Sandro sono stati tra i peggiori in campo.

Dunque, adesso si aspetta di capire se Massimiliano Allegri si inventerà qualcosa soprattutto per cambiare un centrocampo senza idee. La sensazione chiara è che questa squadra sia da rifare perché troppi giocatori non sono all'altezza della maglia della Juventus.

La Juventus pare quasi senza idee

Il tallone d'Achille della Juventus sembra essere senza ombra di dubbio il centrocampo. I soli giocatori che paiono poter dare qualcosa in più sono Manuel Locatelli e Weston McKennie. Mentre Rodrigo Bentancur, Adrien Rabiot e Arthur non stanno danno le risposte sperate. I primi due sono spesso titolari, ma le loro prestazioni talvolta non sono sufficienti e soprattutto conto il Chelsea sono stati quasi surclassati dal punto di vista fisico.

Entrambi sembrano sempre privi di grinta.

Per le prossime partite gli unici elementi in forma su cui può contare Allegri restano Locatelli e McKennie. Inoltre, bisogna fare i conti con gli infortuni e sulle fasce non ci sono abbastanza giocatori per fare un classico 4-4-2 con due esterni puri. Infatti, con l'assenza di Danilo, Cuadrado è costretto a giocare in difesa, in più manca anche Bernardeschi.

Chiellini verso il recupero

Per la gara contro il Chelsea, Massimiliano Allegri non aveva a disposizione Giorgio Chiellini. Il capitano della Juventus, nelle prossime ore, riprenderà ad allenarsi e probabilmente sarà a disposizione per il match contro l'Atalanta.

La speranza è anche quella di recuperare Mattia De Sciglio. Anche perché il rientro del numero 2 juventino consentirebbe di riportare Juan Cuadrado a centrocampo, in attesa del rientro di Federico Bernardeschi.

In ogni caso solo alla vigilia della gara contro l'Atalanta di potrà avere un quadro della situazione più chiaro. Inoltre, Massimiliano Allegri dovrà capire come sta Paulo Dybala. L'argentino, contro il Chelsea, è tornato in campo per alcuni minuti, ma bisognerà vedere se potrà reggere per 90 minuti, oppure se potrà entrare solo a partita in corso.