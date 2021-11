Penultima chiamata per il Milan. Quasi ultima speranza, ma quando i giocatori scendono in campo devono sempre crederci. Il Milan arriva con la pressione del risultato a Madrid dove l'Atletico Madrid ha altrettanto bisogno di punti 'salvezza'. Il girone di ferro vede il Liverpool a punteggio pieno e già qualificato. Il resto è lotta pura con i rossoneri che chiudono il girone a solo un punto. Il Milan infatti ha pareggiato nell'ultima giornata in casa contro il Porto. L'Atletico Madrid attualmente si trova terzo, a soli 4 punti e con un disperato bisogno di passare e di chiudere la pratica con i rossoneri giocandosi il tutto per tutto contro il Porto.

Il Milan è reduce dalla travagliata sconfitta contro la Fiorentina in campionato che ha concluso l'imbattibilità in Serie A dei rossoneri. All'andata i rossoneri restarono in vantaggio fino al minuto 87 nonostante la prematura espulsione di Kessiè nel primo tempo. Nei minuti finali però la squadra di Simeone ha rovesciato il risultato lasciando il Milan a secco. I rossoneri come spesso accade in stagione dovranno giocare rimaneggiati tra infortuni e indisponibilità. Maignan sta bruciando le tappe, ma non è ancora pronto per riprendere il posto da titolare, assenti anche Calabria, Tomori e Rebic. In difesa torna Romagnoli dopo la deludente prestazione di Gabbia a Firenze. Leao sempre presente vista l'assenza di Rebic accusa un affaticamento e dovrebbe partire dalla panchina con Krunic pronto a sostituirlo.

La staffetta in attacco vede Olivier Giroud favorito rispetto a Zlatan Ibrahimovic per una maglia da titolare. Prima convocazione in Champions League per Messias e per il giovane portiere della primavera Desplanches.

📚 Manca poco al calcio d’inizio, avete ripassato l’avversario di questa sera? 🔜#AtletiMilan #SempreMilan — AC Milan (@acmilan) November 24, 2021

Milan e l'incrocio con l'arbitro:

L'incontro Atletico Madrid - Milan sarà diretto dallo sloveno Slavko Vincic.

Il fischietto di Maribor ha diretto il Milan la scorsa stagione a Manchester contro lo United in Europa League. Non fu una direzione fortunata per i rossoneri e le polemiche furono molte a fine gara. Vincic fu protagonista in negativo annullando un gol regolare a Franck Kessiè. L'arbitro e il VAR imputarono all'ivoriano un tocco di mano non ravvisato dalle immagini.

Altro episodio che fece molto discutere fu la mancata ammonizione di McTominay. Il giocatore dello United, già ammonito, commise un fallo su Krunic che sarebbe costato il secondo giallo. Il Milan uscì a testa alta dall'Old Trafford, con un 1-1 che poi costò l'uscita dall'Europa League nella gara di ritorno persa dai rossoneri a San Siro.

Milan i convocati per l'ultima trasferta del girone B di Champions

Portieri: Desplanches, Mirante, Tătărușanu.

Difensori: Ballo-Touré, Florenzi, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli.

Centrocampisti: Bakayoko, Bennacer, Díaz, Kessie, Krunić, Messias, Saelemaekers, Tonali.

Attaccanti: Giroud, Ibrahimović, Maldini, Leão.

Atletico Madrid - Milan le quote e il pronostico:

I bookmakers non danno speranze ai rossoneri e la vittoria dell'Atletico Madrid appare una formalità a 1,65. Continuare a sognare un passaggio e portare a casa 3 punti per il Milan viene dato a 5,25. Un pareggio che condannerebbe i rossoneri a salutare la Champions League è a 4. Per quanto concerne la quota gol, l'Over 3,5 viene pagato 2,70 mentre over 2,5 a 1,73. Che il Milan vada in svantaggio e poi vinca la partita è quotato a 20. Che il primo gol avvenga con un tiro dagli undici metri è dato a 10. La sempre più interessante quota 'Arbitro guarda il VAR' è data a 3,50 mentre che l'arbitro non guardi il VAR a 1,24.

Il primo marcatore dell'incontro, secondo i bookmakers, dovrebbe essere Luis Suarez a 4, mentre per il Milan il solito Ibrahimovic è solo a 6,25.