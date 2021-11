Mercoledì 1 dicembre alle ore 20:45 ci sarà Genoa-Milan, match valido per il 15° turno di Serie A 21/22. I padroni di casa, durante la giornata scorsa, hanno pareggiato a reti bianche in trasferta contro l'Udinese di Gotti. Il Diavolo, invece, ha subito una sconfitta casalinga per 3-1 ad opera del Sassuolo di Dionisi: per i neroverdi in rete Scamacca, Berardi e autogoal di Kjaer, mentre per i rossoneri è andato a segno Romagnoli (poi espulso al 77').

Statistiche: gli ultimi quattro scontri tra le due compagini nel massimo campionato italiano vedono il Milan in leggero vantaggio grazie alle due vittorie conquistate contro un bottino pieno del Genoa, mentre un incontro è terminato in pareggio.

La totalità delle gare, inoltre, è terminata con almeno un goal per squadra.

Genoa, sapore amarcord per Sheva

Mister Shevchenko e il suo Genoa militano al momento al 18° posto in campionato con 10 punti conquistati in 14 giornate, a -1 dalla zona salvezza occupata dallo Spezia. Sia per il neo allenatore del Grifone che per il suo vice Tassotti sarà un match dal profumo nostalgico, considerando che i due ex calciatori hanno vestito la maglia del Milan rispettivamente per 7 e 17 anni. Per mettere i bastoni tra le ruote ai rossoneri, il tecnico ucraino potrebbe schierare il 3-4-1-2, con Sirigu a difesa dei pali. Terzetto arretrato che avrà buone chance di essere composto da Masiello, Biraghi e Vasquez.

Le chiavi del centrocampo, invece, saranno presumibilmente consegnate alla coppia Rovella-Badelj in mezzo, con Cambiaso e Sturaro ai lati. Il trequartista titolari, infine, dovrebbe essere Galdames, il quale avrà il compito di fornire palle goal al duetto offensivo formato da Ekuban e Pandev.

Milan, Romagnoli squalificato

Stefano Pioli e il suo Milan affronteranno la squadra ligure non potendo contare sulle prestazioni dei difensori centrali Tomori (infortunato) e Romagnoli (squalificato) oltre che del terzino destro Calabria (infortunato).

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Per battere il Genoa, l'allenatore ex Lazio potrebbe scegliere il 4-2-3-1, con Maignan in porta. Quartetto che, con ogni probabilità, sarà formato da Kajer-Gabbia in mezzo con Theo Hernandez che vestirà il ruolo di terzino sinistro e Kalulu che andrà a posizionarsi sul fronte destro. Tonali e Kessié dovrebbero essere, invece, gli interpreti iniziali della linea mediana del Diavolo.

La trequarti campo, in ultimo, sarà presumibilmente composta da Leao, Diaz e Saelemaekers che agiranno a supporto del vertice offensivo Zlatan Ibrahimovic.

Le probabili formazioni di Genoa-Milan:

Genoa (3-4-1-2): Sirigu, Biraschi, Vasquez, Masiello, Cambiaso, Badelj, Rovella, Sturaro, Galdames, Pandev, Ekuban. Allenatore: Shevchenko.

Milan (4-2-3-1): Maignan, Kalulu, Gabbia, Kjaer, Theo Hernandez, Kessié, Tonali, Saelemaekers, Diaz, Leao, Ibrahimovic. Allenatore: Pioli.