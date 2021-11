La Juventus a ottobre ha ufficializzato l'aumento di capitale da 400 milioni di euro. Una decisione arrivata per fronteggiare i mancati arrivi generati dall'emergenza coronavirus. Tale somma servirà non solo per attutire le passività finanziarie delle ultime due stagioni, ma anche per agevolare investimenti sul mercato. Le difficoltà nel gioco e nei risultati riscontrate dai bianconeri in questo inizio di stagione potrebbero portare la società già a gennaio a rinforzare la rosa, in particolar modo a centrocampo e nel settore avanzato.

Dei 400 milioni arrivati dall'aumento di capitale, 145 milioni di euro saranno utilizzati per pagare i debiti, 80 milioni già sono stati utilizzati e 90 milioni andranno per investimenti e per il marketing.

Ne rimangono appunto 80 milioni, che sarebbe la somma che sarà utilizzata per il mercato. Essa comunque non sarà a disposizione per il solo 2022, ma sarà spalmata fino a giugno 2024. A questa potrebbe aggiungersi anche il ricavato dalle cessioni, con la Juventus che potrebbe cercare di effettuare diversi cambiamenti già durante il mercato di gennaio.

La Juve dovrebbe avere 80 milioni di euro da utilizzare per il mercato

La Juventus avrà come somma da utilizzare entro giugno 2024 per il mercato circa 80 milioni. A questi potrebbero aggiungersi i ricavi da cessioni, considerando che tanti giocatori potrebbero lasciare la società bianconera nei prossimi mesi. Fra questi spiccano Adrien Rabiot, Aaron Ramsey e Dejan Kulusevski.

Per il francese e il gallese si parla di un interesse concreto del Newcastle, partenze che oltre a garantire una somma dal cartellino permetterebbero un risparmio sul monte ingaggi di circa 14 milioni di euro netti a stagione. Anche il centrocampista svedese potrebbe lasciare la società bianconera a gennaio, dalla sua cessione potrebbero arrivare circa 40 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

La Juventus a fine stagione potrebbe cedere anche qualche altro pezzo pregiato della rosa. Si è parlato infatti di una partenza di Arthur Melo, che potrebbe garantire circa 35 milioni di euro, ma anche di quelle eventuali di De Ligt e Chiesa: secondo le ultime indiscrezioni di mercato il Chelsea potrebbe offrire un totale di 170 milioni di euro per acquistarli.

La società bianconera inoltre dalla prossima stagione potrebbe ritornare ad attingere al mercato dei parametri zero. Ci sono diversi giocatori che interessano e che potrebbero migliorare la rosa bianconera. Fra questi spicca Paul Pogba, il centrocampista del Manchester United va in scadenza di contratto con la società inglese a fine stagione. Il francese, per arrivare a Torino, dovrà però diminuire il suo ingaggio, attualmente infatti guadagna circa 16 milioni di euro a stagione.