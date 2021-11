Sabato 20 novembre alle ore 20:45 si giocherà Fiorentina-Milan, gara valida per la 13ª giornata di Serie A 21/22. I padroni di casa, durante il 12° turno, hanno subito una sconfitta in trasferta ad opera della Juventus di Allegri, coi bianconeri che si sono imposti per 1-0 grazie al goal di Cuadrado in zona Cesarini. Il Diavolo, invece, ha pareggiato per 1-1 a San Siro la stracittadina con l'Inter di Simone Inzaghi, dove alla rete su penalty dell'ex Calhanoglu per i nerazzurri ha replicato De Vrij con un'autorete per i rossoneri.

Statistiche: l'ultima vittoria dei Viola contro il Diavolo nel campionato italiano risale al 29 settembre 2019, quando i toscani si imposero per 3-1.

La Fiorentina, inoltre, è l'unica squadra che, in questa stagione di Serie A, non ha ancora pareggiato una gara (sei vittorie e sei sconfitte).

Fiorentina, out Dragowski e Pulgar

Vincenzo Italiano e la sua Fiorentina militano in settima posizione con 18 punti ottenuti sinora, a -1 dal sesto posto che significherebbe qualificazione alla prossima Conference League. Per tentare di insediare la capolista, l'allenatore di Karlsruhe potrebbe schierare il 4-3-3, con Terracciano in porta. I titolari del pacchetto arretrato, invece, potrebbero essere Biraghi e Odriozola come terzini, nel frattempo la coppia Igor-Nastasic farà da scudo centrale. Castrovilli, Bonaventura e Torreira, invece, dovrebbero essere i titolari del centrocampo.

Vlahovic, infine, avrà buone chance di posizionarsi al centro del tridente d'attacco, con Saponara alla sua sinistra e Callejon a destra. Non saranno dell'incontro Pulgar e Dragowski causa infortunio.

Milan, Ibrahimovic vertice offensivo

Mister Pioli e il suo Milan stanno disputando un'eccelsa stagione di Serie A sinora, con 32 punti ottenuti in 12 gare disputate che gli stanno consentendo di essere primi in classifica assieme al Napoli.

Per tornare a far bottino pieno, l'allenatore ex Lazio potrebbe scegliere il 4-2-3-1, con Tatarusanu come estremo difensore. Kjaer e Tomori, invece, saranno i probabili difensori centrali rossoneri, supportati a destra da Calabria e a sinistra da Theo Hernandez. Pochi dubbi sugli interpreti dal primo minuto della linea mediana che, con ogni probabilità, saranno Kessié e Tonali.

La trequarti campo del Diavolo, infine, sarà probabilmente formata da Krunic, Diaz e Leao, i quali agiranno alle spalle dell'unica punta Zlatan Ibrahimovic.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Milan:

Fiorentina (4-3-3): Terracciano, Biraghi, Igor, Nastasic, Odriozola, Castrovilli, Torreira, Bonaventura, Saponara, Vlahovic, Callejon. Allenatore: Italiano.

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu, Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez, Kessié, Tonali, Krunic, Leao, Diaz, Ibrahimovic. Allenatore: Pioli.