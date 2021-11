L'Inter nelle ultime stagioni ha dimostrato di investire molto sui giovani, soprattutto nelle ultime quattro stagioni. Dall'acquisto di Bastoni nell'estate 2018 in poi, la società nerazzurra ha ringiovanito molto la rosa. Basti pensare agli arrivi nel 2019 di Barella, Sensi, Lazaro passando poi per i rinforzi della passata stagione Radu e Hakimi, a quelli del recente Calciomercato estivo, ossia Correa, Dumfries e Dimarco.

Tale strategia di mercato dovrebbe essere utilizzata anche nei prossimi mesi. Proprio in quest'ottica, la dirigenza nerazzurra capitanata da Marotta e Ausilio starebbe seguendo con grande attenzione l'evolversi della situazione di Giacomo Raspadori, giovane attaccante del Sassuolo, che potrebbe decidere di approdare in un importante club.

Inter, possibile assalto a Raspadori per gennaio

L'Inter, in un primo momento, aveva deciso di aspettare la sessione di Calciomercato estiva per dare l'assalto a Raspadori, ma, vista la folta concorrenza, la società nerazzurra avrebbe scelto di tentare di acquistarlo già per gennaio. Sul talentuoso attaccante italiano, infatti, sarebbe molto forte l'interesse della Juventus.

L’AD dei nerazzurri Beppe Marotta starebbe già pensando alla fattibilità dell’operazione, nel segno di una politica di ringiovanimento della rosa, partendo dalla probabile cessione di Alexis Sanchez a gennaio. Raspadori corrisponde appieno per caratteristiche a quella cerchia di giocatori giovani e con "basse" pretese di ingaggio, su cui tutte le big stanno iniziando a puntare.

Ecco perché la dirigenza nerazzurra cerca di muoversi per tempo, puntando soprattutto sui buoni rapporti con la società del Sassuolo.

Per il classe 2000 l'approdo nella Milano nerazzurra sarebbe un "sogno", il giovane infatti ha più volte dichiarato che da piccolo era tifoso proprio dell'Inter e che, come idolo, aveva Samuel Eto'o, uno degli eroi del Triplete del 2010.

Tale fattore potrebbe anche incidere sulla decisione del giocatore per il suo futuro.

La possibile trattativa

All'inizio di questa stagione, l'Inter ha deciso di mandare in prestito Samuele Mulattieri, più precisamente al Crotone. Il giovane sta avendo un buon rendimento nella serie cadetta. Nelle sue prime 11 presenze in campionato con il club, ha segnato sei gol.

L'Inter è contenta del suo inizio e sta già pensando al futuro dell'attaccante, come riportato dalle ultime notizie. I nerazzurri potrebbero decidere di coinvolgere l'ex primavera in uno scambio. Beppe Marotta starebbe pensando di mettere sul piatto il cartellino di Mulattieri e quello di Lucien Agoumé, attualmente in prestito al Brest, per arrivare a Raspadori. L'attaccante del Sassuolo ha comunque una valutazione di oltre 30 milioni e quindi, oltre a queste eventuali pedine di scambio, servirà un conguaglio cash.