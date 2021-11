La Juventus è attesa da settimane importanti in campionato. Qualificata agli ottavi di finale di Champions League con due partite d'anticipo i bianconeri potranno dedicarsi in questi due mesi prima della pausa natalizia a migliorare la classifica in campionato. In questo momento è al nono posto, a -16 da Milan e Napoli prime e a -5 dal quarto posto della Roma. Allegri dopo la prestazione ideale della sua squadra contro lo Zenit San Pietroburgo potrebbe potrebbe continuare a schierare una formazione offensiva nelle prossime partite. Nella conferenza stampa di presentazione del match Juventus-Fiorentina il tecnico toscano ha sottolineato però che c'è bisogno che i giocatori siano disponibili anche nel difendere.

Saranno quindi mesi importanti quelli fino alla pausa natalizia in cui la Juventus proverà a recuperare punti in classifica. Nel frattempo però la società bianconera è al lavoro sul mercato per cercare di trovare i rinforzi giusti già a gennaio. Si parla di un interesse concreto per Axel Witsel del Borussia Dortmund mentre per il settore avanzato il preferito sembra essere Dusan Vlahovic. Una trattativa di mercato che però non è semplice considerando la valutazione di mercato della punta. Ad alimentare però il suo possibile approdo a Torino a gennaio è stato il giornalista sportivo Nicola Balice.

La Juventus potrebbe cedere McKennie e Kulusevski e acquistare Vlahovic a gennaio

La Juventus in caso dovesse riuscire a cedere i due centrocampisti Weston McKennie e Dejan Kulusevski, potrebbe acquistare Dusan Vlahovic già a gennaio.

Lo ha dichiarato il giornalista sportivo Nicola Balice, che ha sottolineato come i due centrocampisti bianconeri potrebbero garantire circa 80 milioni di euro. Somma che sarebbe utilizzata per acquistare proprio Dusan Vlahovic, che ha una valutazione di mercato importante. Tale indiscrezione di mercato di Balice però non trova conferme in altri giornali sportivi.

Recentemente Sky infatti ha parlato di una possibile offerta dell'Arsenal per Dusan Vlahovic. La società toscana sarebbe in trattativa con gli inglesi anche se non ci sarebbe ancora l'intesa nell'ingaggio fra i londinesi e il giocatori.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe effettuare altre cessioni durante il mercato di gennaio oltre a quelle di Weston McKennie e Dejan Kulusevski.

Il principale indiziato a lasciare la società bianconera è Aaron Ramsey, per il quale si parla di un interesse concreto del Newcastle. I bianconeri potrebbero concedergli anche la lista gratuita pur di alleggerirsi di un ingaggio pesante come quello del centrocampista gallese da 7 milioni di euro a stagione.