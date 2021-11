L'Inter sarà con ogni probabilità una delle protagoniste della prossime sessioni di Calciomercato, sia per quanto riguarda le operazioni in entrata, sia per quanto riguarda eventuali uscite. La società nerazzurra, infatti, rischia di dover fare i conti ancora con le difficoltà della proprietà dal punto di vista economico. In questi ultimi giorni si parla sempre più frequentemente del futuro di Stefan De Vrij e Marcelo Brozovic, seppur per motivi diversi. Il centrale olandese ha il contratto in scadenza nel 2023 e il club meneghino non vuole rischiare di perderlo a parametro zero, cosa che invece rischia di fare con "Epic Brozo".

Per questo motivo avrebbe individuato due potenziali sostituti qualora dovessero andare via entrambi in estate.

L'Inter rischia di perdere De Vrij e Brozovic

Il futuro di Stefan De Vrij potrebbe essere lontano dall'Inter la prossima stagione. Il centrale olandese ha il contratto in scadenza a giugno 2023 e per questo motivo la società nerazzurra non vuole correre il rischio di perderlo a parametro zero. Inoltre, i dialoghi per il rinnovo in questo momento sembrano essere in fase di stallo, nonostante qualche mese fa sembrava fosse vicina la fumata bianca per il prolungamento.

Non mancano i club interessati a lui, in particolare occhio al Tottenham di Antonio Conte, in cerca di un rinforzo in difesa con le sue caratteristiche.

La valutazione del classe 1992 si aggira tra i 30 e i 35 milioni di euro e rappresenterebbe una plusvalenza pieno essendo arrivato a Milano a parametro zero, dopo essere andato in scadenza di contratto con la Lazio.

L'altro giocatore che potrebbe lasciare Milano è Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato è in scadenza di contratto a giugno e l'Inter rischia di perderlo a parametro zero viste le difficoltà che ci sono in sede di trattative per il rinnovo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il giocatore chiede 6 milioni a stagione di base fissa, mentre il club meneghino non vorrebbe spingersi oltre i 4,5 milioni a salire più bonus.

I possibili sostituti

Alla luce di queste possibili partenze, l'Inter starebbe valutando le piste alternative. In mezzo al campo il nome giusto sembra essere quello di Denis Zakaria, anche se non manca la concorrenza, dato che su di lui ci sarebbero anche Juventus e Roma.

Il centrocampista svizzero ha il contratto in scadenza a giugno con il Borussia Monchengladbach e Marotta ha cominciato a sondare il terreno per anticipare gli altri club.

Proprio dallo stesso Borussia potrebbe arrivare anche il rinforzo in difesa. Si tratta del centrale tedesco, Matthias Ginter, anche lui in scadenza di contratto. Un altro colpo a parametro zero che, in questo modo, non andrebbe a intaccare le casse della società nerazzurra.