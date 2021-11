Dopo aver vinto contro la Fiorentina, la Juventus si prepara in vista della prossima partita di Serie A con la Lazio di Maurizio Sarri. La sfida è in programma allo stadio Olimpico sabato 20 novembre alle ore 18.

Allegri potrà contare su Moise Kean, l'attaccante è completamente guarito dal problema fisico con cui aveva dovuto fare i conti nelle settimane scorse. Ci potrebbero essere invece delle incognite per quanto riguarda Dybala e Bentancur, entrambi usciti anzitempo in occasione della sfida Uruguay-Argentina, in cui sono stati avversari.

Dybala e Bentancur usciti anzitempo in Nazionale

In vista della gara all' Olimpico con la Lazio dell'ex Maurizio Sarri, in casa bianconera sono da valutare le condizioni di diversi giocatori, tra cui Paulo Dybala e Rodrigo Bentancur, entrambi usciti malconci dalla gara Uruguay-Argentina.

L'argentino è stato costretto a lasciare il campo alla fine del primo tempo a causa di un sovraccarico muscolare al soleo della gamba sinistra (i primi esami strumentali che hanno comunque escluso ogni segno di lesione al polpaccio). Problemi anche per Bentancur, che ha rimediato una contusione al ginocchio sinistro dopo un contrasto di gioco: le sue condizioni non desterebbero particolare preoccupazione.

Contro la Lazio spazio a Chiesa e McKennie, in difesa toccherà a Bonucci con De Ligt

In difesa, visti i problemi di Chiellini, dovrebbero giocare De Ligt e Bonucci, il difensore toscano non sarà disponibile neppure per la sfida di Champions League contro il Chelsea del 23 novembre e anche la successiva gara con l'Atalanta è a forte rischio.

Sulle corsie esterne agiranno Alex Sandro e Cuadrado, a centrocampo, spazio a Arthur con McKennie e Rabiot. Chiesa potrebbe giocare dietro le punte. Per un posto da titolare in attacco si candida Moise Kean, l'attaccante italiano nell'amichevole di sabato con la Pianese ha realizzato un poker: non è da escludere che parta dal primo minuto con Morata, specie se Dybala non dovesse recuperare dopo l'impegno con la nazionale argentina.

Ecco come potrebbe schierarsi la Juventus contro la Lazio: Szczesny, Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro, Arthur, Rabiot, McKennie, Chiesa, Kean, Dybala.

Prima di questa gara in classifica di Serie A, la Juventus si trova a quota 18 punti, mentre i capitolini biancocelesti hanno 21 punti e sono soli al quinto posto: in caso di successo, quindi, la truppa di Allegri, potrebbe raggiungere in graduatoria proprio gli uomini di Sarri.