Uno dei reparti che l'Inter potrebbe rinforzare nelle prossime sessioni di Calciomercato è quello di centrocampo. Ci sono tanti giocatori in uscita visto che Vecino, Brozovic e Vidal sono in scadenza di contratto a giugno e solo il croato sta trattando il rinnovo, mentre l'uruguaiano potrebbe dire addio già a gennaio. I nerazzurri sono alla ricerca di un elemento che possa alzare il tasso tecnico del reparto e per questo motivo avrebbero messo nel mirino il fantasista serbo del Sassuolo, Filip Djuricic.

Anche la Roma è molto attiva sul mercato per cercare di regalare a José Mourinho qualche rinforzo già a partire da gennaio e per questo motivo avrebbe avviato i contatti con la Sampdoria per Bartosz Bereszynski.

Inter su Djuricic

L'Inter potrebbe rivoluzionare il centrocampo tra gennaio e giugno e per questo motivo ha cominciato a muoversi con largo anticipo. In questo senso, negli ultimi giorni c'è un nuovo nome accostato alla società nerazzurra, quello di Filip Djuricic. Anche le quote di alcuni bookmaker non escludono l'approdo a Milano del fantasista serbo, dato a 4, una quota relativamente bassa.

I rapporti tra le due società sono ottimi e questo potrebbe facilitare il suo acquisto. Djuricic rappresenterebbe un "jolly tattico" visto che nasce mezzala, anche se negli ultimi anni ha giocato praticamente sempre come trequartista. In questa stagione il classe 1992 ha messo a segno due reti e collezionato un assist in nove partite giocate in campionato ed è già a buon punto per migliorare lo score di cinque gol dell'anno scorso.

Secondo alcune indiscrezioni i neroverdi valutano il proprio calciatore per una cifra tra i 20 e i 25 milioni di euro, ma Marotta vorrebbe abbassare l'esborso economico inserendo nell'affare il cartellino di Roberto Gagliardini, valutato 10 milioni di euro. Operazione che, impostata in questo modo, permetterebbe anche di realizzare una plusvalenza con l'ex Atalanta, che preme per giocare con maggiore continuità.

Roma su Bereszynski

Oltre all'Inter, anche la Roma ha cominciato a muoversi con largo anticipo sul mercato. Tiago Pinto vuole accontentare José Mourinho, che ha chiesto un paio di rinforzi per gennaio per rinforzare la rosa a sua disposizione.

Uno di questi potrebbe arrivare sugli esterni con i giallorossi che, secondo il Corriere dello Sport, starebbero trattando con la Sampdoria il terzino polacco, Bartosz Bereszynski.

Affare non semplice da mandare in porto a stagione in porto ma i capitolini sono pronti a proporre un maxi scambio per convincere il club di Ferrero. Sul piatto potrebbe finire uno tra Calafiori e Gonzalo Villar.