La sosta per le nazionali è praticamente giunta al termine e il Milan si prepara a tornare il campo per l'importante match contro la Fiorentina. A tenere banco, però, ci sono le voci di Calciomercato che vedrebbero il club rossonero interessato all'attaccante dell'Arsenal Nicolas Pépé. Il giocatore due anni fa è stato pagato molto dai Gunners, che sarebbero ora intenzionato a cederlo al miglior offerente.

Parallelamente alle trattative di calciomercato, i dirigenti rossoneri stanno ultimando i dettagli per il rinnovo di contratto di Stefano Pioli, che sarà un segnale molto importante per l'ambiente.

Calciomercato Milan, possibile rinforzo dalla Premier League

Il Milan potrebbe dare all'ala dell'Arsenal Nicolas Pépé la possibilità di ritrovarsi dopo un'esperienza difficile in Inghilterra, approdando a Milano dove ritroverebbe Rafael Leao. Secondo le ultime notizie, i Gunners stanno pensando di venderlo a soli 30 milioni di euro dopo essere rimasti delusi dalle prestazioni dell'ivoriano. Il giocatore è stato acquistato nell'estate del 2019 per 80 milioni di euro dal Lille. Il 26enne ha collezionato 25 gol e 18 assist in 98 presenze con l'Arsenal, tutt'altro che un pessimo score, ma - visto il prezzo pagato - la dirigenza londinese si aspettava un rendimento maggiore da parte del giocatore.

Pépé è sicuramente un giocatore capace di giocare in tutti i ruoli dell'attacco e potrebbe rappresentare un'idea per il Milan che sta cercando di aggiungere un po' di qualità sulla fascia destra, visto che Samu Castillejo potrebbe partire e Alexis Saelemaekers è sempre utilizzato più in fase difensiva che offensiva.

Pépé è sicuramente un giocatore che ha bisogno di fiducia per esprimersi al meglio e il Milan potrebbe essere il posto giusto visto che si riunirebbe con Leao, con cui aveva un buon rapporto al Lille (dove la coppia ha realizzato 31 gol nella stagione 2018-19).

Si ipotizza che un accordo in "stile Tomori" potrebbe portarlo a San Siro; ovvero un prestito con opzione di riscatto per una cifra predeterminata.

Milan, sarebbe in arrivo il rinnovo di Stefano Pioli

Il giornalista Manuele Baiocchini ha aggiornato sulle ultime novità in merito al prolungamento di Pioli, con il suo attuale contratto in scadenza a giugno 2022.

Riferisce che il suo rinnovo è 'fatto e concluso' con l'ex Lazio e Fiorentina che dovrebbe guadagnare 3,5 milioni netti a stagione più bonus fino al 2024 e con opzione per il terzo anno. Non manca nulla in fatto di questioni da risolvere, ma Paolo Maldini e Ricky Massara attendono il via libera da Gazidis che arriverà al suo ritorno dall'America. "Il rinnovo di Pioli sarà un segnale importante per il mondo Milan", aggiunge Baiocchini. Non c'è dubbio che Pioli abbia smentito gli scettici mentre continua a guidare i rossoneri.