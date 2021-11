L'Inter ha cominciato a muoversi in vista della prossima sessione invernale di Calciomercato, a gennaio. La società nerazzurra potrebbe fare qualcosa soprattutto in caso di qualificazione agli ottavi di finale di Champions League per rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Il reparto che potrebbe essere rinforzato è quello avanzato, visto che il club sarebbe alla ricerca di un elemento che abbia caratteristiche simili a Edin Dzeko, in modo da far rifiatare il bosniaco, che non è più giovanissimo e non può giocare ogni tre giorni. Si è parlato molto di Giacomo Raspadori, ma il club meneghino avrebbe un altro preferito, Andrea Belotti.

Inter sempre interessata a Belotti

L'Inter nella prossima sessione di mercato potrebbe modificare il reparto avanzato. I nerazzurri sono alla ricerca di un elemento con caratteristiche simili a Edin Dzeko e per questo motivo sarebbero sempre interessati a Andrea Belotti. Si è parlato anche di Giacomo Raspadori ma un tentativo per lui sarà fatto direttamente la prossima estate, sia perché per caratteristiche in questo momento il preferito è il Gallo, sia perché il Sassuolo non vuole privarsi né di lui né di Scamacca a gennaio, rimandando ogni discorso a giugno.

L'inizio di stagione per Belotti è stato abbastanza complesso e condizionato da un infortunio che gli ha fatto saltare quasi tutte le partite fino ad ora.

Sono state sette le presenze raccolte in campionato in quest'annata, non tutte partendo da titolare, con due reti all'attivo, di cui una nella prima giornata contro l'Atalanta. Il Torino non ha chiuso le porte ad una sua cessione a gennaio visto che il classe 1993 è in scadenza di contratto a giugno e per questo motivo il rischio di perderlo a parametro zero è elevatissimo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Si tratta di un ritorno di fiamma, tra l'altro, visto che il club meneghino aveva fatto un tentativo per acquistarlo già questa estate, prima di puntare tutto su Correa.

La possibile trattativa con il Torino

Inter e Torino potrebbero sedersi al tavolo delle trattative per discutere del futuro di Andrea Belotti a gennaio. Visto il contratto in scadenza a giugno, comunque, i granata non possono chiedere troppo e per questo motivo il patron, Urbano Cairo, chiederà una cifra intorno ai 10 milioni di euro, cifra assolutamente abbordabile per la società nerazzurra, soprattutto in caso di qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, che porterebbe nelle casse un tesoretto superiore ai 20 milioni di euro.

Non è da escludere neanche l'inserimento di una contropartita tecnica, con i nomi di Matìas Vecino e Roberto Gagliardini già accostati al Toro nelle scorse settimane.