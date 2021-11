Mancano due mesi all'apertura della sessione invernale di Calciomercato e le società hanno cominciato a muoversi in anticipo. Tra i club maggiormente attivi c'è l'Inter, che rinforzerà la rosa a disposizione di Simone Inzaghi con un paio di innesti, come ammesso dall'amministratore delegato, Giuseppe Marotta.

Il club nerazzurro, però, potrebbe fare qualcosa anche in uscita e uno dei giocatori finiti al centro dei rumors di mercato è Aleksander Kolarov, che piace al Napoli, in cerca di un terzino sinistro visto che Ghoulam non offre garanzie dal punto di vista fisico.

Anche il Torino si sta muovendo per assecondare le richieste di Juric, che vorrebbe un trequartista e il nome finito nel mirino di Miranchuk.

Napoli su Kolarov

L'Inter potrebbe muoversi anche in uscita nella prossima sessione invernale di calciomercato, a gennaio, e il giocatore che potrebbe lasciare Milano è Aleksander Kolarov. L'esterno serbo non ha trovato spazio in questa prima parte della stagione, giocando solo un paio di spezzoni di gara in campionato, a risultato acquisito e uno in Champions League e per questo è pronto a dire addio. Il Napoli avrebbe messo gli occhi su di lui per rinforzare la fascia sinistra per dare un'alternativa a Mario Rui, visto che Ghoulam non convince dal punto di vista fisico e potrebbe essere impiegato più come esterno alto.

Il classe 1985 è arrivato nell'estate del 2020 dalla Roma a parametro zero e il suo contratto, rinnovato questa estate, scadrà al termine di quest'annata. Per questo motivo, anche alla luce degli ottimi rapporti tra le due società, il club meneghino sarebbe pronto a lasciarlo andare a parametro zero visto che non realizzerebbe una minusvalenza.

Anche lo stipendio di Kolarov è alla portata del club di Aurelio De Laurentiis visto che è di poco superiore ad un milione di euro a stagione e potrebbe firmare con gli azzurri fino a giugno 2023.

Torino su Miranchuk

Non solo Inter e Napoli, visto che anche Torino e Atalanta sono finiti al centro di rumors di mercato in questi giorni.

Il Torino ha avuto un rendimento discreto ma cerca continuità per provare a lottare per un piazzamento europeo. Alla luce dei problemi fisici di Pjaca e Brekalo, il tecnico Juric avrebbe chiesto un rinforzo sulla trequarti e il nome giusto sembra essere quello di Aleksej Miranchuk, che all'Atalanta è chiuso dalla grande abbondanza sulla trequarti. Proprio il fantasista russo preme per essere ceduto, visto che vuole giocare con maggiore continuità rispetto a quanto fatto fino ad ora, avendo giocato solo una partita da titolare in campionato, subentrando per cinque volte, a fronte di due spezzoni giocati in Champions League.

La Dea lo ha acquistato per poco più di 14 milioni di euro, ma il Toro potrebbe prenderlo in prestito o in uno scambio inserendo nell'affare il cartellino di Daniele Baselli, che a sua volta non sta giocando molto avendo collezionato soltanto due presenze in campionato. Operazione che permetterebbe alle due società di fare una plusvalenza e di liberarsi di due giocatori scontenti.