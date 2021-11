Rinforzare la rosa a disposizione del tecnico bianconero Massimiliano Allegri: è questo l'obiettivo della Juventus in prospettiva delle prossime sessioni di mercato.

A centrocampo, per la prossima stagione, il sogno sarebbe Paul Pogba, francese del Manchester United che è esploso durante la sua esperienza bianconera per poi ritornare all' Old Trafford.

Secondo le ultime indiscrezioni, il centrocampista francese potrebbe non rinnovare il proprio contratto (in scadenza a fine giugno) con i Red Devils e, in tal caso, la Juventus potrebbe essere per lui la meta più gradita per un trasferimento a parametro zero.

Il principale ostacolo è legato all'ingaggio da 14 milioni, che Pogba attualmente percepisce in Inghilterra.

Per avere maggiori risorse, la società bianconera potrebbe effettuare delle cessioni illustri come quelle di Rabiot e Ramsey, accostati al Newcastle, o di Dejan Kulusevski, che piacerebbe molto al Tottenham dell'ex ds juventino Fabio Paratici. Inoltre, la Vecchia Signora potrebbe approfittare anche del Decreto crescita per ammortizzare l'ingaggio del mediano francese.

I bianconeri studiano il colpo Pogba, ma le alternative non mancano, soprattutto per il mercato invernale: restano in piedi infatti le piste legate a Nicolò Rovella, talentuoso centrocampista già di proprietà dei torinesi ma attualmente in prestito al Genoa, e quella di Alex Witsel, centrocampista belga in forza al Borussia Dortmund, che darebbe personalità ed esperienza al reparto nevralgico del campo.

Juve, con la Fiorentina non si può sbagliare

Intanto, i bianconeri lavorano sul campo per preparare al meglio la delicata sfida contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano, reduce dal successo 3-0 contro lo Spezia.

La formazione di Massimiliano Allegri dopo il convincente successo contro lo Zenit in Champions League, non può più sbagliare in campionato per provare la scalata in classifica.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Per quanto concerne la probabile formazione, Allegri dovrebbe confermare il suo 4-4-2, con qualche modifica rispetto al match europeo contro i russi: Szczesny in porta; difesa a quattro formata da Danilo, Chiellini, Bonucci e Alex Sandro. A centrocampo possibile conferma per il tandem McKennie-Locatelli, mentre sulle corsie spazio a Chiesa e Rabiot, in leggero vantaggio su Bernardeschi e Cuadrado.

Infine, in attacco confermatissima la coppia Morata-Dybala.

Il pericolo numero uno per la retroguardia bianconera risponde al nome del viola Dusan Vlahovic, peraltro obiettivo numero uno per l'attacco juventino nel Calciomercato.