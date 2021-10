L'inizio del campionato di Serie A 2021/22 fa tornare alla mente degli appassionati di calcio con qualche anno in più quelli che furono i campionati di fine anni Ottanta.

Dopo la 7^ giornata la classifica vede il Napoli al primo posto con 21 punti, il Milan secondo con 19 punti e l'Inter al terzo posto con 17 punti. Dopo più di 30 anni, esattamente dalla stagione 1989/90, la lotta per lo scudetto ripropone la sfida fra le tre protagoniste della Serie A, che alla fine degli anni '80 conquistarono il tricolore. I rossoneri lo avevano vinto nel 1988, i nerazzurri nel 1989 e partenopei conquistarono il campionato nel 1990.

Era il Napoli di Diego Armando Maradona, il Milan di Marco Van Basten e l'Inter di Lothar Matthäus.

Per quanto riguarda la guida tecnica, il Milan era allenato dalla stagione 1987/88 da Arrigo Sacchi (che vinse lo scudetto al suo primo campionato con i rossoneri), mentre l'Inter era allenata da Giovanni Trapattoni, che nella stagione 1988/89 vinse con i nerazzurri lo "scudetto dei record". Nella stagione 1989/90 invece il Napoli era allenato da Albertino Bigon che aveva avuto come esperienze in Serie A, solamente due stagioni con il Cesena.

Attualmente invece, le due squadre milanesi sono affidate a Stefano Pioli alla guida del Milan, Simone Inzaghi siede sulla panchina dell'Inter, mentre il Napoli è allenato da Luciano Spalletti.

Finirà come nella stagione 1989/90?

Sicuramente i tifosi partenopei sperano che questo campionato si concluda come nella stagione 1989/90, quando il Napoli conquistò il secondo tricolore della sua storia. Oggi come allora, gli azzurri sono imbattuti in classifica, ma mentre all'epoca avevano ottenuto nelle prime sette giornate cinque vittorie e due pareggi, adesso gli uomini di Luciano Spalletti hanno vinto tutte e sette le partite giocate.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Discorso differente per le due squadre milanesi. Il Milan, nella stagione 1989/90 non partì benissimo, infatti nelle prime sette giornate venne sconfitto due volte, vinse tre partite e ne pareggiò due, però si riprese strada facendo, diventando l'antagonista principale del Napoli per la lotta scudetto nel girone di ritorno.

Oggi invece il Milan di Stefano Pioli ha avuto una partenza quasi perfetta, vincendo sei match e pareggiando solo una partita.

L'Inter, al contrario dei rossoneri, partì meglio nella stagione 1989/90 con cinque vittorie, un pareggio e una sola sconfitta. Sino a fine gennaio, i nerazzurri erano i primi rivali del Napoli, ma dopo sconfitta di Torino contro la Juventus gli uomini di Giovanni Trapattoni ebbero un rendimento altalenante e non riuscirono a lottare fino alla fine con il Napoli e il Milan. In questa stagione invece, per adesso, l'Inter di Simone Inzaghi ha ottenuto cinque vittorie e due pareggi.

Quasi sicuramente anche quest'anno sarà una bella la lotta per lo scudetto, fra queste tre squadre per la conquista del tricolore, senza dimenticare la Juventus, che pare in ripresa nelle ultime settimane, e la Roma di Mourinho.