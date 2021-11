La Juventus potrebbe essere una delle società più attive del mercato di gennaio. La società bianconera infatti potrebbe alleggerire la rosa cedendo quei giocatori che non sarebbero considerati parte integrante del progetto sportivo. Fra questi spicca Aaron Ramsey, per il quale si parla di un possibile trasferimento al Newcastle. Come sostituto si parla di un possibile approdo di Axel Witsel, in scadenza di contratto con il Borussia Dortmund a fine stagione. Potrebbe arrivare anche una punta di qualità, considerando i problemi dal punto di vista realizzativo in campionato.

Appena 11 gol in 15 partite per la squadra bianconera. Il preferito sembra essere Dusan Vlahovic, anche se secondo la stampa francese la punta della Fiorentina potrebbe trasferirsi al Paris Saint Germain. La società francese starebbe lavorando ad un sostituto di Mauro Icardi, che potrebbe lasciare la Francia nei prossimi mesi. La moglie dell'argentino Wanda Nara è ritornata a vivere in Italia dopo il recente litigio scaturito da un presunto tradimento da parte della punta. Icardi potrebbe diventare un rinforzo della Juventus, alla ricerca di una punta di qualità brava dal punto di vista realizzativo.

La punta Mauro Icardi potrebbe trasferirsi alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe acquistare Mauro Icardi.

L'argentino vorrebbe ritornare in Italia considerando che sua moglie è ritornata a vivere a Milano. In questo modo avrebbe modo di stare più vicino alla sua famiglia. Il Paris Saint Germain sarebbe pronto a lasciarlo partire e avrebbe già individuato il sostituto dell'argentino. Si tratterebbe della punta della Fiorentina Dusan Vlahovic, che lascerà probabilmente la società toscana nei prossimi mesi.

Gli agenti sportivi del giocatore hanno dichiarato infatti che non prolungherà il suo contratto in scadenza a giugno 2023.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus sarebbe interessata anch'essa a Dusan Vlahovic, in considerazione della strategia di mercato utilizzato da due stagioni a questa parte. La società bianconera infatti ha investito molto su giovani di qualità e Vlahovic sarebbe il giocatore ideale per il settore avanzato.

La società bianconera è al lavoro anche sulle cessioni per la prossima stagione. Abbiamo parlato di Aaron Ramsey come possibile partente, altro giocatore che potrebbe lasciare la società bianconera è Matthijs de Ligt. Per il difensore si parla di un possibile interesse da parte del Chelsea, che sarebbe pronto a presentare un'offerta importante alla Juventus. Oltre a loro potrebbero partire anche Mattia Perin e De Sciglio, in scadenza di contratto a fine stagione.