L'Inter potrebbe intensificare la trattativa con il Francoforte per Filip Kostic. Il serbo sarebbe il primo nome per potenziare la corsia mancina in vista dell'addio di Ivan Perisic. Il croato non dovrebbe rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2022 soprattutto per l'alto ingaggio da 5 milioni di euro circa che percepisce all'anno. Non si escluderebbe un addio anticipato per evitare di perderlo a parametro zero. Per quanto riguarda Kostic, invece, ci sarebbe già l'accordo tra le parti e dovrebbe essere versato un assegno di circa 10 milioni di euro al club tedesco per il giocatore che ha il contratto in scadenza nel 2025.

Inzaghi dunque potrebbe allenarlo dopo che il classe 1992 sarebbe stato, durante la scorsa estate, molto vicino alla Lazio. Il club presieduto da Claudio Lotito ha poi deciso di virare sull'esterno offensivo Mattia Zaccagni del Verona. Kostic arriverebbe all'Inter per potenziare la corsia mancina. Le sue qualità sarebbero molto apprezzate dal tecnico nerazzurro che potrebbe contare su un profilo con ottime qualità tecniche che gli garantirebbero anche alternative in fase di impostazione e soprattutto in zona offensiva per aumentare i rifornimenti agli attaccanti.

Inter: le parole di Inzaghi sulla gerarchia dei rigoristi

Contro il Napoli di Luciano Spalletti dovrebbero essere confermata la coppia argentina composta da Joaquin Correa e Lautaro Martinez.

Quest'ultimo, inoltre, sarà il rigorista nonostante il rigore fallito contro il Milan nell'ultima giornata di campionato. "Per quanto riguarda i rigoristi bisogna vedere chi scenderà in campo: la nostra griglia è Lautaro-Calhanoglu-Perisic. Tra oggi e domani ci prepareremo all’evenienza”.

Ha dichiarato Simone Inzaghi durante la conferenza stampa che ha anticipato il big match di domani.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il tecnico nerazzurro è preoccupato anche per le condizioni di Alessandro Bastoni e l'attaccante Edin Dzeko. Entrambi sono reduci da problemi muscolare e potrebbero non essere al meglio. Al loro posto dunque potrebbero agire Correa e Federico Dimarco nel consueto 3-5-2. Presente, invece, Andrea Ranocchia al centro della difesa a causa dell'assenza, per infortunio, dell'olandese De Vrij.

Emergenza in difesa per l'Inter che è chiamata alla vittoria per riprendere quota in classifica per accorciare proprio sul Napoli e sul Milan. Assente in attacco anche Alexis Sanchez dopo l'infortunio muscolare rimediato negli impegni con il Cile. Brozovic e compagni dovrebbero migliorare le prestazioni proprio negli scontri diretti, occasione in cui il club presieduti degli Zhang ha dimostrato di non essere molto cinico.