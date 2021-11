L'Inter potrebbe ancora passare nelle mani del fondo Pif, almeno stando a quanto recentemente riportato da Massimo Brambati a Tmw Radio. Secondo l'ex calciatore e ora agente sportivo, la trattativa sarebbe anche in stato avanzato: "Un agente di mercato mi ha detto 'preparati perché l'Inter va al proprietario del Newcastle'. So di trattativa molto avanzata", ha spiegato.

Gli imprenditori avrebbero avuto dei contatti in passato con gli Zhang, che vorrebbero incassare circa un miliardo di euro per la cessione di tutte le quote di maggioranza. Un tema fondamentale sarebbe anche il progetto che riguarda il nuovo stadio, sul quale si sta esprimendo in varie occasioni il sindaco di Milano Giuseppe Sala.

Un impianto di proprietà sarebbe fondamentale per ridurre il gap con i club europei che riescono ad avere un'autonomia economica più vantaggiosa rispetto alle società italiane. Il fondo Pif, che è attivo anche nel settore edile, vorrebbe accelerare i contatti per capire come poter avere un ruolo nella costruzione del nuovo stadio, che i nerazzurri condivideranno con i cugini rossoneri.

Aggiornamenti Lorenzo Insigne

Massimo Brambati ha poi parlato anche di Lorenzo Insigne, in scadenza nel giugno 2022 con il Napoli e da tempo accostato all'Inter.

In particolare l'agente ha affermato: "Quando c'è il rinnovo di un giocatore così importante dovremmo essere dentro per capire la realtà. Ognuna delle parti ha le proprie valide motivazioni.

Ognuno fa i calcoli viste le proprie tasche. Ricordiamoci però da dove ha preso De Laurentiis questo Napoli. Insigne ha dato tanto al Napoli, ha vinto l'Europeo, anche se nel club ancora no. Non so se il club lo valuta un top player".

Rumors sulla possibile partenza di Sensi

Sul mercato potrebbe finire anche Stefano Sensi, che sarebbe stato espressamente richiesto durante la scorsa estate dalla Fiorentina di Rocco Commisso.

Il calciatore sarebbe piaciuto a Vincenzo Italiano, ma la società nerazzurra aveva deciso di non cederlo perché convinta delle qualità e delle caratteristiche tecniche. Anche in questo inizio di stagione però i tanti infortuni non gli hanno permesso di giocare con continuità durante la stagione in corso.

Per questo motivo, a gennaio, l'ex Sassuolo potrebbe essere inserito nella lista delle cessioni se dovesse arrivare un'offerta allettante.

La valutazione del suo cartellino sarebbe di circa 20-25 milioni di euro.

In questo campionato Sensi è stato inizialmente schierato da parte di Simone Inzaghi alle spalle di Edin Dzeko, quando non era disponibile Lautaro Martinez. Successivamente, però, il giocatore italiano è stato scavalcato nelle gerarchie da Hakan Calhanolgu e, infine, da Arturo Vidal.