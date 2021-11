La Juventus, in queste ore, si sta preparando in vista del match di Serie A in programma per oggi 20 novembre (ore 18) contro la Lazio.

Massimiliano Allegri per questa partita ha diverse defezioni: le più importanti sono quelle di Paulo Dybala, Giorgio Chiellini e Federico Bernardeschi. Oltre a loro saranno assenti anche Mattia De Sciglio e Aaron Ramsey. Quest'ultimo ha giocato pochi giorni fa in nazionale e appena è rientrato a Torino ha sentito un affaticamento muscolare.

Dovrebbero quindi trovare spazio dal primo minuto Chiesa, De Ligt e Rabiot.

Ma la sorpresa più grande di formazione riguarderà la difesa, dove ci dovrebbe essere Luca Pellegrini. Il numero 17 juventino agirà al posto di Alex Sandro, che è rientrato stanco dalla nazionale.

Juventus senza Dybala

La Juventus, nel match contro la Lazio, dovrà fare a meno di Paulo Dybala. L'argentino non è riuscito a smaltire il problema al polpaccio accusato in nazionale. Perciò Massimiliano Allegri ha deciso di non correre rischi e ha preferito lasciare l'argentino a Torino. Per sostituirlo il tecnico livornese si affiderà a Federico Chiesa, che agirà al fianco di Alvaro Morata. Mentre Moise Kean e Kaio Jorge partiranno dalla panchina.

Per il resto, invece, non ci saranno grandi cambiamenti: a centrocampo sulla corsia di destra si affiderà a Juan Cuadrado, in mezzo agiranno Weston McKennie e Manuel Locatelli, mentre a sinistra ci sarà Adrien Rabiot.

Il numero 25 juventino prenderà il posto di Federico Bernardeschi, che è out a causa di un problema muscolare.

Anche in difesa ci sarà una novità e riguarda la fascia sinistra: Alex Sandro non è al top della forma e per questo motivo Massimiliano Allegri vorrebbe affidarsi a Luca Pellegrini che, durante la pausa, è rimasto a Torino ad allenarsi.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Con il giovane numero 17 agiranno Danilo, Leonardo Bonucci e Matthijs De Ligt.

La probabile formazione della Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Pellegrini; Cuadrado, McKennie, Locatelli, Rabiot; Morata, Chiesa.

Dopo il match contro la Lazio ci sarà la Champions League

La Juventus, quando rientrerà a Torino dopo il match contro la Lazio, metterà subito nel mirino la gara contro il Chelsea di Champions League, con in palio il primo posto nel girone.

La speranza dei bianconeri è di recuperare alcuni degli infortunati: l'impressione però è che nessuno riuscirà a tornare a disposizione di Massimiliano Allegri. Non è quindi da escludere che Paulo Dybala salti anche la sfida di Champions League con gli inglesi.