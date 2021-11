Il Milan vorrebbe potenziare il reparto offensivo ed avrebbe messo nel mirino le prestazioni di Jesse Lingard. Il calciatore non sta trovando spazio nel Manchester United nonostante sia reduce da un'ottima stagione giocata con il West Ham. I rossoneri lo ritengono molto congeniale al 4-2-3-1 di Stefano Pioli e potrebbero accelerare i discorsi per prelevarlo in prestito già nella sessione invernale. Il piano sarebbe poi quello di ingaggiarlo interamente a parametro zero in estate proprio perché il suo contratto è in scadenza nel 2022. Sulle sue tracce ci sarebbero però anche il Newcastle del fondo Pif ed il Tottenham di Antonio Conte.

Il tecnico pugliese sarebbe alla ricerca di una seconda punta per appoggiare Kane.

Movimenti tra bianconeri e blaugrana in chiave mercato

La Juventus potrebbe invece perdere De Ligt. L'olandese non sarebbe sempre titolare nello scacchiere tattico di Massimiliano Allegri che preferisce puntare sull'esperienza di Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci. Per questo motivo, l'ex Ajax starebbe prendendo in considerazione il possibile trasferimento al Barcellona, club che lo avrebbe a lungo corteggiato prima che si accasasse a Torino. L'arrivo di Xavi, ma soprattutto la presenza dell'ex compagno de Jong, in Catalogna potrebbe invaghire il difensore che ha una valutazione di circa 70-80 milioni di euro.

I blaugrana potrebbero metterne sul piatto circa 60 e sarebbero disposti ad inserire anche una contropartita tecnica per abbassare l'esborso cash.

I dirigenti torinesi sarebbero molto attenti alle occasioni a parametro zero. Una di queste sarebbe rappresentata da Dembele, che non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza nel 2022 con il Barcellona.

Il ragazzo non sta trovando molta continuità soprattutto perché tormentato da molto problemi fisici. Le sue caratteristiche sarebbero molto utili a Massimiliano Allegri, che avrebbe bisogno di calciatori molto abili in ripartenza dopo aver abbassato il baricentro della squadra di qualche metro per garantire maggior solidità in fase difensiva.

In quel ruolo potrebbe perdere però Dejan Kulusevski. Lo svedese non trova spazio perchè l'allenatore gli preferisce Federico Chiesa e potrebbe essere ceduto in Premier League. La sua valutazione sarebbe di circa 40 milioni di euro e sulle sue tracce ci sarebbe l'Arsenal di Arteta. Il suo futuro potrebbe però dipendere anche da quello di Federico Bernardeschi. L'ex Fiorentina ha il contratto in scadenza nel 2022 e non avrebbe raggiunto l'accordo per il prolungamento anche se negli ultimi giorni, dopo aver lasciato Mino Raiola, sarebbe finito nel mirino del Milan.