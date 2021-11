L'Inter si starebbe muovendo sul mercato in vista di gennaio e giugno e uno degli obiettivi principali sarà quello di rinforzare il reparto avanzato visto che Alexis Sanchez è spesso alle prese con problemi fisici e potrebbe anche andare via pur di liberarsi del pesante ingaggio da oltre 7 milioni di euro netti a stagione. L'ultimo nome accostato al club meneghino è quello di Jonathan David, attaccante canadese con cittadinanza statunitense, attualmente in forza al Lille.

Tra le società attive c'è anche il Torino, che avrebbe chiesto al Milan il centrocampista bosniaco, Rade Krunic.

L'Inter pensa a David

L'Inter è alla ricerca di un rinforzo per l'attacco in vista delle prossime sessioni di Calciomercato. I nerazzurri potrebbero cambiare qualcosa già a gennaio visto che potrebbe andare via Alexis Sanchez, che deve fare spesso i conti con problemi fisici e che ha un ingaggio troppo pesante, da oltre 7 milioni di euro netti a stagione, per un calciatore che è una riserva in questo momento, essendo chiuso da Lautaro Martinez e Edin Dzeko, senza dimenticare Joaquin Correa.

Il club meneghino sta sondando diverse piste e nelle ultime ore, stando a quanto riportato da Le10sport, starebbe prendendo quota il nome che porterebbe a Jonathan David. L'attaccante canadese sta facendo la differenza anche in questa stagione, avendo messo a segno otto reti in tredici presenze in Ligue 1 con la maglia del Lille, a fronte di un gol realizzato in quattro partite di Champions League.

Non sarà semplice arrivare a lui, visto che da battere c'è la concorrenza di Paris Saint Germain e Newcastle. La valutazione del classe 2000 è importante, avendo ancora molti margini di crescita, con il club francese che accetterà di sedersi al tavolo delle trattative solamente per una cifra da 35 milioni di euro in su. Investimento importante e che difficilmente sarà possibile fare a gennaio, a meno che il Lille non apra le porte alla cessione con la formula del prestito con diritto o obbligo di riscatto.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Torino su Krunic

Anche il Torino, oltre all'Inter, è molto attivo sul mercato visto che i granata sono alla ricerca di rinforzi in mezzo al campo. Con il Milan il Toro ha provato ad intavolare un discorso per Tommaso Pobega, chiedendo di prolungare il prestito inserendo anche il diritto di riscatto, ma i rossoneri non hanno voluto saperne visto che vogliono puntare su di lui l'anno prossimo.

C'è un altro nome, però, che sarebbe emerso nei colloqui ed è quello di Rade Krunic. Il centrocampista bosniaco piace molto a Juric, essendo in grado di giocare sia in mezzo al campo, sia sulla trequarti. Non è escluso che l'affare possa andare in porto a gennaio, magari in uno scambio con Andrea Belotti, cercando di ricavare qualcosa dalla sua cessione, almeno a bilancio, essendo in scadenza di contratto a giugno.