In questi giorni, l'Inter è al lavoro per rinnovare il contratto di alcuni dei suoi giocatori che andranno in scadenza nei prossimi mesi. I nomi più importanti su cui sta lavorando la dirigenza nerazzurra sono quelli di Federico Dimarco, Milan Skriniar e Marcelo Brozovic.

Per i primi due non sembrano esserci grandi problemi ed entrambi dovrebbero rinnoveranno con l'Inter. Per quanto riguarda Marcelo Brozovic, invece, la dirigenza meneghina vorrebbe prolungargli il contratto, visto che Simone Inzaghi considera il centrocampista croato al centro del proprio progetto.

Tuttavia ci sarebbe distanza tra domanda e offerta; il giocatore attualmente ha un ingaggio di 4 milioni di euro a stagione bonus compresi e a 28 anni si trova di fronte probabilmente al rinnovo più importante della sua carriera dal punto di vista economico.

Brozovic: “Voglio restare all'Inter”

Seppur con qualche ritardo, è cominciata la trattative per il rinnovo di Brozovic con l'Inter. Il centrocampista croato ha un contratto fino a giugno 2022, ma fino ad adesso non si era mai cercato l'affondo visto una differenza comunque importante sulle richieste per l'ingaggio. Brozovic infatti chiede 6 milioni, mentre l'Inter era ferma ad un'offerta di 4,5 che risaliva all'estate scorsa. Nei giorni scorsi finalmente è andato in scena l’incontro tra l’Inter e l’entourage di Brozovic: la dirigenza nerazzurra ha confermato al papà del calciatore e all’avvocato che lo accompagnava, che il centrocampista ex Dinamo Zagabria è un perno del progetto presente e futuro dell’Inter.

Non si è parlato di cifre, ma nelle prossime settimane ci saranno nuovi incontri per entrare nel vivo della trattativa. Intanto Brozovic ha "rassicurato" i tifosi nerazzurri attraverso i social.

Fabrizio Biasin, giornalista sportivo, ha infatti contattato su Instagram il calciatore, chiedendogli a bruciapelo, nonostante la maniera inusuale, se volesse rimanere all'Inter.

Questo lo scambio di battute: “Ciao Marcelo, provo a realizzare una cosa impossibile nell'era della comunicazione moderna tra giornalisti e calciatori: io faccio una domanda, tu rispondi senza dover chiedere il permesso a nessuno. Ci provo con te, perchè dai l'impressione di essere diverso, nel senso migliore del termine. E allora ecco la semplicissima domanda: il tuo desiderio è restare all'Inter?

Grazie a prescindere e avanti così, sei una macchina". Alla domanda inaspettata Brozovic ha risposto cosi: “Ciaoooo grandeeee. Sì, voglio restare”.

Le possibili cifre dell’accordo

L’Inter ha da poco rinnovato gli accordi con Lautaro (6 milioni più bonus) e Barella (contratto a salire, partenza da 4,5 più bonus). L'Ingaggio di Brozovic potrebbe piazzarsi a metà tra i due, intorno a una cifra da 5,5 milioni. Magari nel prossimo appuntamento papà Ivan svelerà le carte sulla sua richiesta, anche se già nelle scorse settimane era filtrata una cifra vicina ai 6 milioni: in fondo, non una distanza troppo ampia. Di sicuro non si può andare per le lunghe. E già tra qualche settimana il quadro sarà più chiaro, con l’Inter per nulla disposta a partecipare a eventuali aste.

Tra le squadre più interessate a Brozovic ci sono Psg e Tottenham. Il Paris Saint Germain ha già fatto una proposta molto alta per Kessie, anche se pare non avere la certezza di acquistarlo. Il croato piace, ma pare in subordine. Invece gli Spurs hanno un nuovo allenatore, quel Antonio Conte che ha fatto rinascere Brozovic come playmaker, schermo davanti alla difesa. Era un giocatore essenziale, come Barella. E prenderlo a zero potrebbe essere un acquisto molto interessante anche per Paratic.