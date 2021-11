Il secondo posto nel girone di qualificazione ai mondiali in Qatar 2022 significa per l'Italia disputare i playoff il 24-25 marzo. La nazionale del commissario tecnico Roberto Mancini era la favorita per la qualificazione diretta alla massima competizione mondiale, ma i risultati deludenti contro Svizzera e Irlanda del Nord (due pareggi) nelle ultime due giornate del girone sono stati decisivi. Il 26 novembre ci sarà il sorteggio. Il presidente della Figc Gabriele Gravina cercherà di aiutare Roberto Mancini, magari con degli stage che permetterebbero al commissario tecnico di lavorare con i giocatori.

Fra le date disponibili ci sarebbero i primi di febbraio, non dovrebbero esserci problemi a tal riguardo anche perché in quei giorni anche i nazionali sudamericani e quelli africani saranno impegnati con le rispettive rappresentative. Difficile, invece, l'eventuale rinvio della giornata di campionato prevista il 20 marzo, ovvero la trentesima. Come è noto, i playoff sono previsti qualche giorno dopo, un eventuale rinvio della giornata permetterebbe a Mancini di lavorare più giorni con la rosa della nazionale. C'è però un ulteriore problema, qualche giorno prima del 20 marzo ci sono gli ottavi di Champions League, dove potrebbero essere impegnati i nazionali di Inter, Milan, Atalanta e Juventus.

A tal riguardo, ha parlato il massimo dirigente della federazione dichiarando: "abbiamo chiesto alla Lega di A di fare qualche riflessione, ma ad oggi sono abbastanza incartati, come noi. Lo faremo ancora, con tutta la buona volontà, ma la vedo complicata". Ha poi aggiunto: "L'unica è approfittare della pausa decisa dalla Uefa ad inizio febbraio per le qualificazioni sudamericane, non si può pensare di anticipare una giornata in quei giorni ma permetterebbe di fare uno stage della nazionale italiana".

Le nazionali partecipanti ai playoff per i mondiali in Qatar 2022

Saranno dodici le nazionali che si sfideranno nei playoff per il mondiale in Qatar previsto a dicembre 2022. Sono Portogallo, Svezia, Italia, Ucraina, Galles, Scozia, Turchia, Russia, Polonia, Macedonia del Nord, Austria e Repubblica Ceca. Le teste di serie invece sono Italia, Portogallo, Scozia, Russia, Svezia e Galles, le restanti invece (Turchia, Polonia, Macedonia del Nord, Ucraina, Austria e Repubblica Ceca) saranno sorteggiate non come tali.