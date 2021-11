Venerdì 12 novembre alle ore 20:45 si giocherà Italia-Svizzera, match valido per le Qualificazioni ai Mondiali 2022 in Qatar. Gli Azzurri, nel corso della quinta giornata, hanno asfaltato la Lituania per 5-0 nella gara casalinga giocata al Mapei Stadium, grazie alle reti di Kean (2), Raspadori, Di Lorenzo e autogoal di Utkus. La Svizzera, invece, ha fatto bottino pieno per 4-0 nell'incontro disputato fuori dalle mura amiche contro la Lituania, per merito delle reti di Gavranovic, Embolo (2) e Steffen.

Dove vederla: la gara verrà trasmessa in chiaro su Rai 1 e sulla piattaforma streaming RaiPlay.

Italia, ballottaggio Di Lorenzo-Calabria in difesa

Mister Mancini e la sua Italia militano al primo posto del Girone C con 14 punti conquistati, al pari della Svizzera, ma con una migliore differenza reti rispetto agli elvetici. Portare a casa una vittoria, quindi, permetterebbe agli Azzurri di compiere un grande passo verso il primato in solitario, il quale significherebbe qualificazione diretta per i Mondiali 2022 in Qatar. L'allenatore di Jesi potrebbe schierare il 4-3-3, con G. Donnarumma a difesa dei pali. Il pacchetto arretrato, invece, dovrebbe essere composto da Bastoni e Acerbi in mezzo, con Emerson Palmieri che agirà come terzino sinistro e uno tra Di Lorenzo e Calabria sul fronte destro, col difensore partenopeo che pare leggermente favorito per una maglia.

Cerniera di centrocampo che sarà formata, con ogni probabilità, da L. Pellegrini, Barella e Jorginho. Il tridente d'attacco, infine, potrebbe avere come interpreti iniziali Immobile al centro con Chiesa a destra e Insigne che agirà sul versante sinistro. Non sarà dell'incontro Verratti causa infortunio.

Svizzera, Gavranovic vertice d'attacco

Murat Yakin e la sua Svizzera saranno ben consci che dovranno di più rispetto alla gara dell'andata contro gli Azzurri, terminata a reti bianche, se vorranno staccare il pass diretto verso Qatar 2022. Per tentare di insediare l'Italia, il tecnico potrebbe scegliere il 3-4-2-1, con Sommer come estremo difensore.

Terzetto che avrà buone chance di essere formato, almeno inizialmente, da Akanji, Rodriguez e Schar. I titolari della linea di centrocampo, invece, dovrebbero essere Mbabu e Zuber come esterni, mentre la coppia Freuler-Zakaria farà da filtro in mezzo. Pochi dubbi, infine, sugli interpreti della trequarti campo che saranno presumibilmente Shaqiri e Sow, i quali agiranno a supporto dell'unica punta Gavranovic.

Le probabili formazioni di Italia-Svizzera:

Italia (4-3-3): G. Donnarumma, Di Lorenzo (Calabria), Acerbi, Bastoni, E. Palmieri, L. Pellegrini, Jorginho, Barella, Chiesa, Immobile, Insigne. Allenatore: Mancini.

Svizzera (3-4-2-1): Sommer, Akanji, Rodriguez, Schar, Mbabu, Freuler, Zakaria, Zuber, Sow, Shaqiri, Gavranovic. Allenatore: Yakin.