La Juventus potrebbe essere una delle società più attive sul mercato a gennaio. La società bianconera potrebbe regalare al tecnico Massimiliano Allegri un centrocampista che possa garantirgli equilibrio e impostazione di gioco. Si parla di un interesse concreto per Axel Witsel, Denis Zakaria e Boubacar Kamara. Potrebbe arrivare anche una punta, i preferiti sono Julian Alvarez e Dusan Vlahovic. La punta del River Plate sarebbe un acquisto vantaggioso se consideriamo che potrebbe lasciare la società a circa 20 milioni di euro. Costa molto di più la punta della Fiorentina, che si sta confermando anche in questo inizio stagione.

La sua valutazione di mercato è di circa 60 milioni di euro per gennaio, se invece dovesse lasciare la Fiorentina a giugno il suo prezzo potrebbe diminuire. E' in scadenza di contratto a giugno 2023. Per Dusan Vlahovic però si parla di un interesse concreto di alcune società inglesi, fra queste Tottenham e Manchester City. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato però ci sarebbe anche il Newcastle sulla punta 21enne. Potrebbe infatti offrire circa 80 milioni di euro il suo cartellino.

Possibile offerta da 80 milioni di euro da parte del Newcastle per Vlahovic

Secondo la stampa inglese il Newcastle potrebbe presentare un'offerta da circa 80 milioni di euro per Dusan Vlahovic. La società acquistata di recente da un fondo saudita vuole rinforzare la rosa e starebbe valutando l'acquisto del 21enne.

Potrebbe inoltre garantire un'importante ingaggio a Vlahovic, considerando la forza economica. Attualmente il Newcastle si trova negli ultimi posti del campionato inglese ma a gennaio vorrebbe migliorare con decisione la squadra. Vlahovic sarebbe un acquisto ideale, attualmente però le indiscrezioni di mercato lanciate dalla stampa inglese non trovano conferme fra i giornali sportivi italiani.

Il mercato della Juventus

La Juventus a gennaio potrebbe effettuare anche delle cessioni importanti per agevolare eventuali investimenti. Fra i possibili partenti spiccano Adrien Rabiot, Aaron Ramsey e Dejan Kulusevski. Il francese piace al Newcastle, che potrebbe presentare un'offerta da 15 milioni di euro. Possibile rescissione consensuale per il gallese, per quanto riguarda lo svedese invece ci sarebbe l'interesse concreto dell'Arsenal.

Da valutare anche il futuro professionale di Federico Bernardeschi, in scadenza di contratto con la società bianconera a fine stagione. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il nazionale italiano potrebbe essere ceduto a gennaio per cercare di monetizzare da una sua eventuale partenza. Si parla di un interesse concreto del Milan per il centrocampista.