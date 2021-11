La Juventus a gennaio potrebbe effettuare diverse cessioni. La società bianconera infatti vorrebbe cercare di migliorare la rosa investendo su giocatori graditi al tecnico Massimiliano Allegri. Fra i possibili partenti spiccano nomi importanti come quelli di Adrien Rabiot, Aaron Ramsey, Dejan Kulusevski e Federico Bernardeschi. A questi potrebbe aggiungersi anche il centrocampista brasiliano Arthur Melo. Secondo la stampa spagnola il giocatore non sarebbe soddisfatto del modo di giocare del tecnico toscano, molto attendista e basato sulle ripartenze, che evidentemente non valorizza le caratteristiche tecniche del brasiliano.

Per questo starebbe considerando una partenza dalla Juventus già durante il mercato di gennaio. Fra le società interessate al centrocampista ci sarebbe anche il Siviglia, alla ricerca di un giocatore bravo nell'impostazione di gioco. Ad agevolare il possibile addio di Arthur Melo già a gennaio il recente cambio di agente sportivo. Si è infatti affidato a Federico Pastorello, che però vorrebbe considerare per il suo assistito anche un'esperienza professionale in società inglesi.

Il centrocampista Arthur Melo potrebbe lasciare la Juventus a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli il centrocampista Arthur Melo potrebbe lasciare la Juventus già a gennaio.

La società bianconera potrebbe cederlo per circa 35 milioni di euro. Somma importante che sarebbe utilizzata per rinforzare il centrocampo con un giocatore bravo a garantire equilibrio. L'eventuale partenza del brasiliano alleggerirebbe di molto anche il monte ingaggi. Lo spagnolo infatti è uno dei giocatori che più guadagna della rosa bianconera con circa sei milioni di euro a stagione.

Dalle possibili cessioni di Arthur Melo e dei vari Rabiot, Ramsey, Kulusevski e Bernardeschi la Juventus potrebbe acquistare due centrocampisti ed una punta già a gennaio.

Il mercato della Juventus

Se dovesse concretizzare diverse cessioni a gennaio la Juventus potrebbe acquistare due centrocampisti da scegliere fra Axel Witsel, Denis Zakaria e Boubacar Kamara.

Tutti giocatori che potrebbero arrivare a prezzo vantaggioso essendo in scadenza di contratto a fine stagione. Allegri gradisce il belga, la società bianconera preferirebbe invece investire sullo svizzero o eventualmente sullo svizzero. Per quanto riguarda invece il settore avanzato l'investimento più vantaggioso sarebbe quello su Julian Alvarez. La punta argentina infatti potrebbe lasciare il River Plate per circa 20 milioni di euro.

Piace molto anche Dusan Vlahovic, che però potrebbe essere un acquisto per il Calciomercato estivo.