La Juventus potrebbe essere una delle società più attive sul mercato già a gennaio. La società bianconera starebbe valutando infatti alcune cessioni importanti per motivi tecnici ed economici. Ad esempio si parla delle possibili partenze di Adrien Rabiot e Aaron Ramsey, due dei giocatori che più guadagnano. Entrambi infatti hanno un ingaggio da circa 7 milioni di euro a stagione. Il centrocampista francese potrebbe essere ceduto per circa 20 milioni di euro. Per il gallese invece si valuta una rescissione consensuale considerando i tanti infortuni muscolari che hanno caratterizzato la sua esperienza professionale nella società bianconera.

Per quanto riguarda invece gli acquisti potrebbero arrivare un centrocampista di esperienza ed una punta di qualità già a gennaio.

Il giocatore gradito per la mediana sembra essere Axel Witsel, in scadenza di contratto con il Borussia Dortmund a fine stagione. Arriverebbe quindi a prezzo agevolato a gennaio. Per il settore avanzato invece il preferito sembra essere Dusan Vlahovic. La punta potrebbe lasciare la Fiorentina già a gennaio anche perché in scadenza di contratto a giugno 2023. Il rischio è che un'eventuale cessione nel prossimo Calciomercato estivo porterebbe una somma minore rispetto a quella che arriverebbe invece a gennaio.

La punta Vlahovic potrebbe trasferirsi alla Juventus a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando l'acquisto di Dusan Vlahovic già a gennaio. La punta della Fiorentina sarebbe seguita da diverse società, per questo i bianconeri vorrebbero anticipare tutti e presentare una ricca offerta alla società toscana.

Si parla di circa 55 milioni di euro più l'inserimento di alcuni giovani interessanti dell'under 23. La Juventus avrebbe già pronta l'offerta contrattuale al giocatore. Si parla di una possibile intesa contrattuale da 6 milioni di euro netti più bonus fino a giugno 2027. Su Vlahovic ci sarebbe l'interesse concreto anche di Paris Saint Germain e Tottenham, che non avrebbero problemi dal punto di vista economico ad accontentare le richieste della Fiorentina.

Come al solito però peserà molto la decisione del giocatore, che alla Juventus ritroverebbe il suo ex compagno e amico Federico Chiesa.

Il mercato della Juventus

La Juventus lavora all'acquisto di giocatori anche per la prossima stagione. Dopo quasi tre stagioni potrebbe ritornare ad attingere al mercato dei parametri zero. Si parla infatti di un possibile ingaggio del centrocampista Paul Pogba, in scadenza di contratto con il Manchester United a fine stagione. Attualmente non ci sarebbero i presupposti per un suo prolungamento di contratto con la società inglese.