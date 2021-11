La Juventus nelle ultime due stagioni ha dovuto fronteggiare la crisi economica dovuta all'emergenza coronavirus. L'investimento su Cristiano Ronaldo non ha ripagato come ci si aspettava anche dalla pandemia che ha portato alla chiusura degli stadi per più di una stagione mezza. L'aumento di capitale da 400 milioni di euro ufficializzato di recente è servito proprio per attutire la perdita economica. Il buon rendimento in Champions League in questa stagione però ha garantito ricavi importanti provenienti dalla massima competizione europea. A fine gironi di qualificazione agli ottavi (già raggiunti dai bianconeri dopo quattro vittorie in altrettante partite) la società potrebbe guadagnare circa 80 milioni di euro.

Soldi che potrebbero essere utilizzati per l'acquisto di una punta di qualità, a gennaio o a giugno. I giocatori seguiti dalla Juventus per il settore avanzato sono diversi. Fra questi spiccano i nomi di Mauro Icardi e Dusan Vlahovic. L'argentino potrebbe lasciare il Paris Saint Germain già a gennaio a prezzo vantaggioso, la punta della Fiorentina invece dovrebbe rimanere fino a fine stagione nella società toscana.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe utilizzare i soldi ricavati dalla Champions League per l'acquisto di una punta. Piace molto Mauro Icardi, che potrebbe lasciare il Paris Saint Germain a gennaio. L'argentino ha una valutazione di mercato di circa 40 milioni di euro e guadagna circa 10 milioni di euro a stagione.

I 29 anni che compirà ad inizio anno però non agevolerebbero la trattativa, per questo potrebbe esserci un investimento su Dusan Vlahovic. La punta della Fiorentina va in scadenza di contratto a giugno 2023 ma come dichiarato dai suoi agenti sportivi non prolungherà la sua intesa contrattuale con la società toscana. Dovrebbe rimanere però fino a fine stagione.

La Juventus in tal caso potrebbe aspettare il prossimo Calciomercato estivo per provare ad acquistarlo. La sua valutazione di mercato attuale è di circa 60 milioni di euro, prezzo che potrebbe diminuire a giugno quando sarà ad un anno dalla scadenza del suo contratto con la Fiorentina. Su Vlahovic però ci sarebbe l'interesse concreto di diverse società inglesi, fra queste il Manchester City e il Tottenham.

La Juventus a gennaio potrebbe acquistare un'altra punta molto interessante. Si tratta di Julian Alvarez, protagonista di una stagione importante fino ad adesso con il River Plate con già 20 gol realizzati. La sua valutazione di mercato è di circa 20 milioni di euro. Si valuta anche l'acquisto di un centrocampista a a prezzo vantaggioso. I preferiti sono Axel Witsel e Denis Zakaria, in scadenza di contratto a fine stagione con le rispettive società.