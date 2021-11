Non mancano in questo periodo i retroscena e le indiscrezioni riguardo alla Juventus. Nelle scorse ore è infatti arrivata la testimonianza di Gigi Buffon relativamente a quello che fu il rapporto tra lo spogliatoio bianconero e Maurizio Sarri nella stagione 2019-2020. Intanto, per il futuro, arrivano rumors dall'Inghilterra che, indirettamente, aprono al possibile ritorno di Paul Pogba a Torino.

Buffon parla dell'era Sarri alla Juve

Recentemente Gianluigi Buffon ha parlato dell'esperienza vissuta alla Juventus con mister Maurizio Sarri. L'attuale allenatore della Lazio, anche se ha portato a casa lo scudetto, non sarebbe mai entrato in feeling con il mondo bianconero e soprattutto con molti dei calciatori dello spogliatoio.

Probabilmente, le sue idee "rivoluzionarie" e il suo modo di interpretare il calcio non sono stati accettati da molti elementi bianconeri di quella stagione.

“Sarri ha avuto da subito delle difficoltà con noi, ci sono stati degli attriti con qualcuno. Non è scoccata la scintilla. Dopo un mese si è reso conto che non avrebbe potuto fare il tipo di lavoro che aveva fatto sempre e che avrebbe dovuto mediare. Per lui si trattava di una cosa avvilente, non aveva quell’entusiasmo che di solito ha uno come lui”, ha dichiarato l'attuale estremo difensore del Parma tramite una lunga intervista concessa ai microfoni del programma Tiki Taka, in onda su Italia 1, condotto da Piero Chiambretti.

Durante quella stagione, Sarri avrebbe avuto anche delle discussioni con Cristiano Ronaldo per motivi relativi al ruolo in campo.

Il portoghese venne spesso sostituto, come accadde anche in occasione della sfida contro il Milan, poi decisa da Paulo Dybala.

La Juventus non mollerebbe la pista Pogba

Riguardo al futuro, intanto, la Juventus potrebbe riprendere in considerazione la pista che porta a Paul Pogba. Il calciatore francese ha il contratto in scadenza nel giugno 2022 con il Manchester United, ma non avrebbe ancora raggiunto l'accordo per il rinnovo.

Inoltre, secondo quanto riportano delle notizie in arrivo dall'Inghilterra, i Red Devils sarebbero pronti ad affondare il colpo per assicurarsi le prestazioni di Frenkie de Jong. L'eventuale arrivo dell'olandese allo United sarebbe un'ulteriore dimostrazione della volontà del club di guardare già al dopo-Pogba.

Paul Pogba piacerebbe anche al Paris Saint Germain e al Real Madrid ma - secondo diverse indiscrezioni - preferirebbe, in caso di addio, riabbracciare i vecchi compagni bianconeri. A Vinovo ritroverebbe anche Massimiliano Allegri, con il quale ha vissuto due ottime stagioni prima di trasferirsi al Manchester United nel 2016 per circa 105 milioni di euro.