I venti della crisi spirano forte sulla Juventus di Massimiliano Allegri e Dusan Vlahovic potrebbe essere l’antidoto. I bianconeri escono dalla serata di Champions League a pezzi e al centro della critica, il Chelsea ieri sera ha passeggiato vincendo 4-0 contro una squadra che nel secono tempo è letteralmente crollata. L’Europa, che in questa stagione era stata un raggio di sole nella nebbia del campionato, conferma le impressioni avute da inizio stagione ad oggi: la squadra non può competere ad alti livelli con questa rosa.

Juventus, Vlahovic a gennaio per rialzarsi

Servono rinforzi e l’obiettivo numero uno per la Juventus sarebbe Dusan Vlahovic. Il bomber serbo non rinnoverà con la Fiorentina, come dichiarato a inizio stagione sial da suo entouarge che dal presidente Commisso, ed è quindi pronto a cambiare maglia. I bianconeri starebbero provando ad accelerare la trattativa per portare a Torino il giocatore già a gennaio con un’offerta da 50 milioni di euro pronta a partire nelle prossime settimane.

Tanti soldi, ma a quanto pare non abbastanza. Secondo i rumors infatti la Fiorentina ne vorrebbe 70 e quindi al momento l’accordo non sarebbe facile. Però nel frattempo i viola si starebbero muovendo per cercare subito un sostituto di Vlahovic, con Scamacca in pole positione e Lucca del Pisa che sta scalando posizioni.

Il segnale è chiaro: a Firenze il ccentravanti potrebbe cambiare già durante la prossima finestra di mercato.

Vlahovic alla Juvnetus, il serbo ha detto sì

Resta però da risolvere il problema di quei 20 milioni che “ballano” tra domanda e offerta. La Juventus potrebbe non andare oltre ai 50 milioni perché avrebbe già il sì del giocatore al trasferimento a Torino.

Sarebbe questa la molla per far decollare l’affare senza dover scrivere un’altra cifra sull’assegno da inviare a Commisso. Tra le due società ci sono state delle incomprensioni in passato, ma sono anche stati chiusi accordi importanti come quelli per Chiesa e Bernardeschi, il rapporto è quindi buono.

Vlahovic si avvicina a grandi passi alla Juventus?

Forse, ma attenzione perché se a gennaio davvero il giocatore decidesse di partire le concorrenti si farebbero avanti con forza. Il Tottenham di Paratici e Conte da tempo avrebbe messo nel mirino il giocatore ritenuto il perfetto sostituto di Harry Kane, sempre al centro di tante voci di mercato. Guardiola invece vorrebbe farlo diventare il centravanti del Machester City, senza dimenticare che l’Atletico Madrid in estate è stato molto vicina a portarlo in Spagna proprio sul gong del mercato. La Juventus accelera per Dusan Vlahovic, lo vorrebbe regalare ad Allegri già a gennaio per cercare di superare la crisi, la corsa al serbo è partita.