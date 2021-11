Domenica 28 novembre alle ore 15 il Milan ospita il Sassuolo nella 14^ giornata di Serie A. I rossoneri cercano riscatto dopo la sconfitta della scorsa giornata contro la Fiorentina, che ha saputo approfittare di qualche distrazione nelle retrovie rossonere, imponendosi per 4-3.

I rossoneri comunque guidano ancora la classifica assieme al Napoli, reduce a sua volta dalla sconfitta contro l'Inter. Ora la squadra di Pioli vuole approfittare del turno casalingo per tornare a fare bottino pieno e consolidare il primato in classifica.

Precedenti e statistiche

I rossoneri scendono in campo a San Siro nella giornata di domenica prossima alle ore 15 per lanciare la sfida al Sassuolo, che arriveranno a Milano dopo un combattuto incontro al Mapei finito per 2-2 contro un Cagliari. Un pareggio che, tra l’altro, rappresenta l’unico punto racimolato dai nero-verdi nelle ultime tre gare giocate dopo aver espugnato lo Juventus Stadium.

L’attuale fotografia del campionato mostra un Sassuolo collocato nella seconda partite della classifica e che esprime performances pressappoco equivalenti fuori e dentro casa. Quando è lontano da Reggio Emilia, è in grado, per giunta, finora segna più goal.

I rossoneri, dal canto loro, grazie alla continuità di rendimento, guidano la Serie A insieme al Napoli e dimostrano di essere più ermetici a San Siro anziché in quelle di altri stadi.

L’ultimo precedente tra le due squadre risale al 21 aprile scorso, quando un Sassuolo sotto per quasi tutto il tempo. a seguito di un gol di Calhanoglu, aveva trovato inaspettatamente la vittoria grazie a una doppietta firmata Raspadori e siglata in meno di dieci minuti. Quello era un Sassuolo ottavo in graduatoria, reduce da una lunga striscia di risultati positivi e animato da forti mire espansionistiche verso le parti alte.

Per il Milan, invece, fu una brusca battuta d’arresto che mise in pericolo il secondo piazzamento in campionato.

La gara di andata al Mapei Stadium giocata il 20 dicembre 2020, vide vincitore il Milan con lo stesso punteggio di 2-1.

Su 17 incontri precedenti, il Milan ha scippato 30 punti al Sassuolo che ne ha ricavato esattamente la metà.

I pareggi, per esclusione, sono solo due. In più del 50% di questi 17 match, il primo tempo si chiudeva con i milanisti in vantaggio che hanno avuto in 4-1 la loro vittoria più larga. Sono state 30 le reti totalizzate dal Diavolo e 23 quelle degli emiliani.

Le possibili scelte degli allenatori

Mister Stefano Pioli dovrebbe mandare in campo un ormai collaudato 4-2-3-1 con Ibrahimovic davanti a tentar di speronare la porta degli avversari. Da ultime indiscrezioni, non è escluso un ritorno anticipato di Maignan tra i pali. Torna titolare Theo, mentre sono indisponibili Calabria e Tomori.

Anche Dionisi per il suo Sassuolo adotterà il 4-2-3-1 con Berardi, Raspadori e Traorè dietro al giovane Scamacca a segno la scorsa gara contro il Cagliari.