La Juventus a gennaio potrebbe rinforzare centrocampo e settore avanzato. In questo inizio di stagione infatti le principali problematiche per i bianconeri hanno riguardato la mancanza di qualità sulla mediana e di una punta brava a finalizzare. In 12 giornate infatti ha segnato appena 16 gol e anche questo è uno dei motivi per cui i bianconeri sono a -13 da Milan e Napoli prime.

Per questo è lecito che possano esserci investimenti importanti già a gennaio, evitando però di spendere molto in cartellini. A tal riguardo si parla di un interesse concreto a centrocampo per Axel Witsel, in scadenza di contratto con il Borussia Dortmund a fine stagione.

Per quanto riguarda invece il settore avanzato il preferito sembra essere Dusan Vlahovic, anche se l'interesse di altre società e la valutazione di mercato importante della punta della Fiorentina potrebbe portare la società bianconera a investire su un altro giocatore.

A tal riguardo, secondo la stampa sportiva spagnola, il Real Madrid potrebbe offrire il cartellino della punta Luka Jovic alla Juventus a gennaio. Il serbo sta raccogliendo poco minutaggio in Spagna e potrebbe fare una nuova esperienza professionale.

La punta Jovic possibile alternativa a Vlahovic alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli il Real Madrid potrebbe offrire Luka Jovic.

La punta attualmente è una riserva nella squadra spagnola e potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto alla Juventus.

Jovic sarebbe l'alternativa a Dusan Vlahovic, che costa evidentemente molto di più rispetto al giocatore del Real Madrid. Il classe 1997 nella sua esperienza professionale all'Eintracht Francoforte ha dimostrato di essere bravo in fase realizzativo oltre a saper garantire fisicità al settore avanzato. Proprio per questo potrebbe l'acquisto ideale per la Juventus che non ha giocatori come Jovic nella rosa.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus però deve cercare di alleggerire la rosa già a gennaio, anche per agevolare eventuali investimenti importanti. A tal riguardo si parla delle possibili partenze di Adrien Rabiot e Aaron Ramsey. Dalla cessione del francese potrebbero arrivare circa 30 milioni di euro, il gallese invece potrebbe rescindere consensualmente il contratto con la società bianconera.

In questi giorni si parla anche di un interesse del Tottenham per Weston McKennie per gennaio. Il centrocampista americano sarebbe un acquisto gradito dal tecnico Antonio Conte, che vuole un giocatore bravo negli inserimenti. Anche se pare difficile però pensare che la società bianconera lo lasci partire considerando l'importanza del giocatore per Allegri.