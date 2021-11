La Juventus a gennaio potrebbe definire diverse cessioni. La società bianconera vorrebbe alleggerire la rosa così da agevolare eventuali investimenti a centrocampo. I principali indiziati a lasciare Torino sono i due centrocampisti arrivati a parametro zero nell'estate 2019. Ci si riferisce a Adrien Rabiot e Aaron Ramsey, che in queste due stagioni e mezzo in bianconero non hanno inciso come ci aspettava. Il francese però viene valutato molto dalla Juventus e per questo la sua cessione sembra difficile a gennaio. Più concreta invece la possibilità di un addio del gallese, per il quale si parla di una possibile rescissione consensuale.

Se così sarà la società bianconera andrebbe a risparmiare circa 10 milioni di euro sul monte ingaggi in quanto il centrocampista ha un contratto con la Juventus fino a giugno 2023. Somma che potrebbe essere utilizzata per l'acquisto di un altro giocatore d'esperienza per la mediana. A tal riguardo si parla di un interesse concreto per Axel Witsel, in scadenza di contratto con il Borussia Dortmund a fine stagione.

Il centrocampista Witsel potrebbe sostituire Ramsey a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe acquistare Witsel in caso di addio di Aaron Ramsey. Il gallese potrebbe rescindere il contratto con la società bianconera. Anche in questo inizio stagione il giocatore è stato condizionato da diversi infortuni muscolari, per questo potrebbe fare una nuova esperienza professionale.

Difficile trovare società pronte ad investire sul cartellino del gallese, anche per l'ingaggio pesante da 7 milioni di euro netti a stagione. Per questo la rescissione consensuale potrebbe essere l'ideale sia per il giocatore che per la Juventus. Il primo potrebbe scegliersi la prossima società mentre i bianconeri risparmierebbero sul monte ingaggi.

Come sostituto di Ramsey potrebbe arrivare Witsel, in scadenza di contratto con il Borussia Dortmund a fine stagione. Il calciatore potrebbe arrivare a prezzo vantaggioso.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe rinforzare anche il settore avanzato a gennaio. Il preferito sembra essere Dusan Vlahovic, che la Fiorentina valuta molto.

La società bianconera potrebbe offrire una somma cash da circa 55 milioni di euro oltre un giovane dell'Under 23. L'alternativa al 21enne è la punta Luka Jovic, che il Real Madrid lascerebbe partire a gennaio in quanto considerato una riserva nella società spagnola.